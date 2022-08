Zürichsee-Dampferunglück vor 150 Jahren – Als 450 Schulkinder einer Katastrophe entkamen Im August 1872 stiessen zwei Dampfschiffe mit 450 Schulkindern an Bord zusammen. Zwei Personen ertranken bei der Kollision vor Meilen. Mirjam Bättig

Der Zusammenstoss zweier Dampfschiffe war damals die grösste Schiffskatastrophe seit Beginn der Dampfschifffahrt auf dem Zürichsee. Foto: PD

Es muss ein grässliches Geräusch gewesen sein, das am 29. August 1872 über den Zürichsee hallte. Gegen 19.30 Uhr bohrte sich der Bug des Dampfschiffes Concordia vor dem Schinhuet in Obermeilen tief in das Vorderschiff des Dampfers Sankt Gotthard. Balken barsten, Holz splitterte, und die Schreie der Passagiere vermischten sich mit denen der Eltern, die zu diesem Zeitpunkt an der Anlegestelle warteten. Denn an Bord der Concordia befand sich die gesamte Schuljugend von Meilen und Obermeilen – 450 Kinder und Jugendliche sowie 40 Betreuende.