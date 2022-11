Küsnacht und Erlenbach – Als am Zürichsee die grösste Naturheilanstalt der Schweiz stand Zeppelin und Kafka liessen sich in der Naturheilanstalt Fellenberg vor mehr als hundert Jahren umsorgen. Nun erwacht diese auf der Bühne wieder zum Leben. Philippa Schmidt

Genau hier am Höhschutz-Wasserfall suchten die Gäste der Naturheilanstalt Fellenberg Linderung, wie Schriftsteller Stefan Ineichen recherchiert hat. Foto: Sabine Rock

Männer, die nur in Lendenschurzen bekleidet das Heil unter Wasserfällen suchten, Frauen, die choreografierte Turnübungen machten, und streng vegetarische Kost: Was in der Naturheilanstalt Fellenberg an der Ortsgrenze von Erlenbach zu Küsnacht praktiziert wurde, muss den dortigen Rebbauern vor gut 120 Jahren äusserst suspekt vorgekommen sein.