Art on Ice in Zürich – Als Anastacia weinte und der Paarlauf im Heiratsantrag endete Die Eisgala gibt es schon seit 27 Jahren. Die Macher von Art on Ice erzählen, was sie mit den Stars der Show alles erlebt haben. Tina Fassbind

Show der Extraklasse: Seit 27 Jahren treten Eiskunstlaufstars zu Livemusik auf. Foto: Thomas Buchwalder/Art on Ice

Zwei Jahre lang fand die Eiskunst-Gala pandemiebedingt nur vor einer kleinen Gästeschar statt. Am Donnerstag geht Art on Ice wieder in gewohntem Stil auf Tour: 80’000 Zuschauerinnen und Zuschauer können an acht Vorstellungen die Darbietungen internationaler Eiskunststars zu Livemusik erleben.