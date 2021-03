Virtuelle Zürcher Tanznacht – Als Avatar in den Nightclub Ein Jahr Lockdown: Zu diesem «Jubiläum» veranstaltet die Bar- und Clubkommission am Samstag den «Limmatstream»: Vom Sofa aus feiert man in fünf Locations mit Live-DJ-Musik. Thomas Wyss

Der DJ ist bereits wieder echt, die Tanzwilligen müssen sich (vorläufig) noch als Kunstfiguren über den Dancefloor bewegen. Foto: Fruss.com

«Der Bundesrat verbietet ab sofort und bis Ende April Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen, in Restaurants, Bars und Diskotheken dürfen sich maximal 50 Personen aufhalten. Damit kann das gegenseitige Abstandhalten einfacher eingehalten werden.»

Nein, das ist weder ein zu früh publizierter (und bös misslungener) 1.-April-Scherz noch Grund für eine Abklärung wegen Verdachts auf Gedächtnisstörung: Dies, werte Leserinnen und Leser, war die offizielle Verlautbarung der Landesregierung am 13. März 2020 – also just vor einem Jahr. Symbolisch betrachtet, versuchte der Bundesrat ein letztes, verzweifeltes Bremsmanöver – im Wissen, dass der Aufprall (sprich Lockdown) bereits unvermeidbar war. Denn der folgte drei Tage später.