Beim Berufsfischer in der Schule – Als Bruno Manser am Zürichsee fischen lernte Mithilfe des Männedörflers Küde Weidmann brachte sich der Umweltaktivist das Fischerhandwerk bei. Der Berufsfischer erzählt von einer engen Freundschaft. Michel Wenzler

Küde Weidmann und Bruno Manser (rechts) verbrachten viele gemeinsame Stunden auf dem Zürichsee. Foto: PD

Viel handwerkliches Geschick wird dem verschollenen Basler Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten Bruno Manser nachgesagt, und ohne dieses hätte sich der Ethnologe wohl kaum so gut im Regenwald von Borneo behaupten können. In der Schweiz schnupperte er stets in neue Berufe hinein, um sich neue Fertigkeiten anzueignen.

Was viele Menschen nicht wissen: Ein Handwerk, das für Manser im Urwald von zentraler Bedeutung gewesen sein dürfte, erlernte er am Zürichsee – das Fischen. Mit der Zürichseeregion war er dank dem Männedörfler Berufsfischer Küde Weidmann und seiner Frau Rosmarie eng verbunden. Die beiden lernten ihn Ende der 70er-Jahre kennen und wurden über die Jahre hinweg enge Freunde.