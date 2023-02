Mamablog: Erste Liebesschritte – damals und heute – Als das Daten noch analog war Briefe statt Instagram: Unsere Autorin erinnert sich an ihre erste Liebesgeschichte und malt sich aus, wie diese heute digital ablaufen würde. Sabine Sommer

Viel Fantasie und Schwärmerei: Analoges Flirten scheint weit weniger spannend – und gefährlich. Foto: Getty Images

Eine Nacht lang hatte ich mit ihm am Strand Muscheln gesucht und die Sterne gezählt, bevor wir zum Sonnenaufgang raus ins offene Meer schwammen. Und ja, es war ganz genau so kitschig, wie das jetzt klingt. Zudem war ich sehr, sehr jung, in meinem Sprachaufenthalt in Südfrankreich, als ich Luc aus der Normandie kennenlernte, der zu meinem Bedauern nur auf der Durchfahrt war, um mit seinem Freund nach Spanien zu reisen.

Ich weiss bis heute nicht, warum ich nicht freudig «Ja!», auf sein: «Komm doch mit!» rief, als wir am Morgen müde und etwas verlegen um sein Auto standen. Aber ich kannte den Kerl ja kaum. So blieb uns, auszumachen, dass er auf der Rückreise bei mir vorbeikäme.

Gebrochenes Herz

Nun was soll ich sagen. Ich hätte locker nach Spanien fahren können, denn fortan sah ich nichts mehr von Südfrankreich, ausser der Schule und der Wohnung, in die ich mich ab sofort verbarrikadierte. Schliesslich gab es zu verhindern, dass ER genau dann von Süden geritten kam, wenn ich im Kino war. Doch kein Pferd stoppte vor meiner Tür und so kam, was kommen musste: An dem Tag, als ich beschloss, dass nun fertig gewartet ist und ich mit Freunden einen Tagesausflug machte, lag bei meiner Rückkehr eine Nachricht von ihm im Briefkasten: Er sei da gewesen. Hätte lange gewartet. Fahre nun weiter. Mein Herz war gebrochen! Ohne Handy, ohne soziale Medien, ja sogar ohne Telefon – war diese Geschichte so völlig dem Schicksal überlassen, wie es heute kaum denkbar wäre.

Denn stellen wir uns vor, die Luc-Romanze hätte 2023 stattgefunden: Kaum wäre er abgefahren, hätten wir die ersten Whatsapp-Nachrichten mit: «Vermisse dich jetzt schon!» getauscht, dann wären seine Fotos vom Mittagshalt am Strand gefolgt. Sein Freund wäre zunehmend genervt gewesen, da sein Kumpel die ganze Zeit am Handy gehängt hätte, statt mit ihm die lang ersehnte Jungs-Reise zu geniessen. Ich wiederum hätte in meinem Vakuum jede seiner Nachrichten akribisch analysiert, gerne auch stundenlang mit meiner Freundin, um all das zu ergründen, was in einem Komma oder in einem Ausrufezeichen halt so steckt.

Zwei Tage später wäre dann der Super-Gau gefolgt: Nach lebhaftem Hin und Her plötzlich nichts mehr! Oder noch schlimmer, ich würde sehen, dass er online ist und trotzdem nicht zurückschreibt. Am darauffolgenden Tag seine Fotos auf Instagram: Er, inmitten einer Party, neben ihm eine adrette Brünette, deren schillerndes Profil verlinkt ist, und dass ich natürlich gleich studieren würde. Mein Puls würde rasen, die Unsicherheit brennen, und sich erst wieder beruhigen, als er mir wieder schreibt. Doch täusch ich mich oder sind seine Nachrichten plötzlich gar etwas sachlich? Als er dann nicht auftaucht, würde ich «Unfälle, Spanien» googeln, weil ich plötzlich sicher bin, dass ihm etwas zugestossen ist, weil…

Die Sehnsucht gesehen und geliebt zu werden

Wäre es so gewesen? Oder ganz anders? Vielleicht hätten wir ja dank der Elektronik zueinandergefunden? Hätten nun sechs Kinder und ich wäre Bäuerin in der Normandie? Alles was von dieser winzigen Romanze blieb, waren Briefe, die wir uns fortan schrieben, voller Bedauern und Versprechen – bis auch diese versickerten und wir nie mehr voneinander hörten. Doch ich bin froh, keine normannischen Kühe zu melken, sechs Kinder wären wir echt zu viel und ich bin erleichtert darüber, meine ersten Liebesgefühle fern von ständiger Verbindung, digitaler Kontrolle und Raum zur Interpretation gelebt zu haben. Ich glaube, mein Kreislauf hätte das nicht mitgemacht!

Meine Tochter ist zwar noch weit entfernt vom Daten, aber eins ist sicher: In ihren Liebesgeschichten wird das Handy eine tragende Rolle spielen. Sie wird unzählige Möglichkeiten haben, mit dem Objekt der Begierde in Kontakt zu treten, auch wenn er nicht da ist. Ich bin froh, waren meine ersten Liebesschritte analog. Sie hingegen würde das furchtbar finden. Und das hat seine Richtigkeit. Dieses Anders ist ein Reiz zwischen den Generationen. Wir haben verschiedene Wege, Regeln, Möglichkeiten. Und andere Herausforderungen, uns darin zu bewegen. Aber eines bleibt sich über alle Generationen gleich: Die Sehnsucht, sich zu zeigen, gesehen und geliebt zu werden. In genau der Art, die zu unserer Zeit passt.

Sabine Sommer lebt mit Mann und zwei Kindern in Zürich, arbeitet als Sachbearbeiterin und schreibt Geschichten, wann immer es der ganz normale Wahnsinn zulässt. Mehr Infos

