Spezielle Grenze im Kanton Zürich – Als der Türlersee halbiert wurde Wem das Naturjuwel gehört, blieb jahrzehntelang ungeklärt – bis alte Urkunden auftauchten und der Regierungsrat ein Machtwort sprach. Martin Huber

Idyllisch: Der Türlersee bei Hausen am Albis ist im Inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgeführt. Foto: LAB

Jetzt herrscht wieder Hochbetrieb am Türlersee. Das idyllische Naherholungsgebiet in der Nähe von Zürich zieht an schönen Sommertagen Badegäste, Camperinnen und Wanderer in Scharen an.

Was weniger bekannt ist: Die Frage der Gemeindezugehörigkeit des Türlersees war jahrzehntelang umstritten und bereitete den zuständigen Behörden Kopfzerbrechen. Heute verläuft die Gemeindegrenze zwischen Aeugst am Albis und Hausen am Albis mitten durch den See. Dieser gehört je zur Hälfte den beiden Gemeinden.

Der geteilte See: Heute verläuft die Grenze zwischen Aeugst und Hausen mitten durch den Türlersee (rot gestrichelte Linie links). Bis 1956 gehörte der See ganz zu Hausen, wie die gepunktete Grenzlinie entlang des Ufers zeigt (rechts). Foto: Swisstopo

