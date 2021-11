Peter Zahner im Porträt – Als der ZSC-Macher den Besenstiel durch die WC-Tür bohrte Seine Jugend als einer von fünf Brüdern erklärt die Erfolgsgeschichte des Peter Zahner (60). Vor allem der jüngste Bruder Beat, der mit dem Downsyndrom geboren wurde, hat ihn geprägt. Simon Graf

Stolzer Hausherr: Peter Zahner in der Swiss Life Arena, die im August 2022 eingeweiht wird. Foto: Dominique Meienberg

Wenn im Schweizer Eishockey die grossen Themen verhandelt werden, ist Peter Zahner nicht weit. Sachlich, aber mit Nachdruck vertritt er seine Standpunkte. Er liebt die Debatte, blüht bei Widerspruch erst richtig auf und lässt sich nicht einschüchtern, wenn er mit seiner Position allein steht. Wie im letzten Winter, als elf von zwölf National-League-Clubs eine massive Erhöhung der spielberechtigten Ausländer anstrebten. Zuletzt setzte sich Zahner durch, es gab keine Revolution, sondern nur eine sanfte Reform.

Doch wer ist der 60-Jährige, der in Aarau neben dem Brügglifeld aufwuchs und selbst kein begnadeter Hockeycrack war? Zahner gibt selten Persönliches preis, an diesem herbstlich-sonnigen Tag Ende Oktober ist das für einmal anders. Und wer seine Geschichte kennt, versteht besser, wie er so erfolgreich werden konnte.