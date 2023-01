Reportage nahe der Kriegsfront – Als die Bombe eingeschlagen hatte, war ihr klar: «Ich gehe nirgendwohin» Seit Monaten lebt Ljubow Posura mit der Gewissheit, dass es jederzeit vorbei sein kann, in Kramatorsk. Ein Besuch bei denen, die nicht aufgeben. Florian Hassel

Die ukrainischen Streitkräfte haben Kramatorsk zurückerobert, trotzdem wird die Stadt immer wieder beschossen. Sie liegt nur etwa 35 Kilometer von der Front entfernt. Foto: Carl Court (Getty Images)

Der 29. Dezember ist für die Bahnhofsvorsteherin Ljubow Posura ein Arbeitstag wie fast jeder andere. Wieder mal schrillen am Morgen in der ganzen Ukraine die Sirenen, weil Russland Dutzende Marschflugkörper und Drohnen auf die Ukraine abschiesst. Auch Kramatorsk, die Garnisonsstadt nahe der Front in der Ostukraine, wird getroffen, wieder einmal schalten die Elektrizitätswerke den Strom ab. Der Bahnhof aber ist autark. Er hat sowohl einen Notfallgenerator als auch ein eigenes Heizkraftwerk.