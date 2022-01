Flugzeugabsturz weckt Erinnerungen – Als ein Blindflug im Schneetreiben vor Stäfa tödlich endete Der Flugunfall vom Obersee erinnert an einen Absturz, der nicht so glimpflich ausging. Zu Weihnachten 1980 verunglückte ein Pilot vor Stäfa tödlich. Christian Dietz-Saluz

Drei Wochen nach dem Absturz konnten grosse Teile der zweisitzigen Piper aus dem Zürichsee geborgen werden. Archivfoto: Ernst Liniger (ZSZ)

Am Donnerstagnachmittag landete ein 49-jähriger Mann beim versuchten Start vom Flugplatz Wangen-Lachen im Obersee. Warum der Motor plötzlich Leistung verlor, sodass der Motorsegler über die Piste direkt ins Wasser schoss, wird derzeit untersucht. Aber der Pilot hatte grosses Glück. Nicht nur blieb er bei der unfreiwilligen Wasserung unverletzt, sondern konnte auch dank des raschen Einschreitens eines Augenzeugen in einem Motorboot schnell aus dem kalten See geborgen werden.

Zwischenfälle wie dieser sind in Wangen-Lachen zwar selten, aber kein Novum. Die rund 500 Meter lange Start- und Landepiste parallel zum Obersee endet am westlichen Ende direkt in einem Hafenbecken. Es kam auch schon vor, dass landende oder startende Flugzeuge Masten von Segelbooten touchierten.