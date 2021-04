Corona-Massenimpfung in Zürich gestartet – «Als erstes fliegen wir nach Gran Canaria» Beim Triemlispital haben sich die ersten Seniorinnen und Senioren impfen lassen. Die Erleichterung ist gross. Am Mittag gehts an der Messe in Zürich-Oerlikon los. Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Sie sind die ersten: Anstehen für die begehrte Impfspritze kurz vor der Öffnung des Zentrums am Zürcher Triemli. Foto: Sabina Bobst

Am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr stehen 23 Personen vor dem Impfzentrum beim Zürcher Triemlispital. Zuvorderst in der Reihe: ein 81-jähriger Mann mit Baskenmütze. Er hat den begehrten ersten Termin in dieser zweiten Phase der Massenimpfung. Sein Sohn habe ihm letzte Woche geholfen, als wieder Online-Anmeldungen möglich waren, erzählt er 40 Minuten später, als er wieder aus dem Zelt kommt.

«Es hat überhaupt nicht wehgetan», berichtet er. Der Ungar freut sich, bald immun gegen Corona zu sein. Seine Frau sei bereits doppelt geimpft – sie hatte das Glück, beim Hausarzt geimpft werden zu können. «Wenn wir beide den Impfpass haben, fliegen wir nach Gran Canaria oder Zypern», sagt er voller Vorfreude.