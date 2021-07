Exklusive Video-Doku – Als für Alex Wilson die Welt zusammenbrach Verletzungen, Olympia-Verschiebung und ein fürchterlicher Verlust: Der Weg des besten Schweizer Sprinters nach Tokio 2021 war steinig. Wir waren hautnah dabei. Fabian Sangines , Adrian Panholzer

Am Ende: Alex Wilson schuftet für seinen olympischen Traum. Screenshot: Adrian Panholzer

Seine Sprachnachricht hat es in sich. «Ich weiss, viele Leute haben dieses Jahr jemanden verloren wegen Corona. Mich hat es nun auch getroffen – und das ist sehr hart», sagt Alex Wilson. Der Schmerz ist aus seiner Stimme herauszuhören.

Es ist der Tag, an dem sein Trainer Lloyd Cowan stirbt. Am Tag, an dem der Schweizer Sprinter mit seinem Coach in ein Trainingscamp nach Jamaika fliegen wollte. Und Wilson, der sonst gegen aussen vieles zeigen möchte, nur keine Schwäche, ist ratlos: «Ich weiss nicht, wie ich mit diesem Verlust umgehen kann.»

193 Tage sind es da noch bis zu den Olympischen Spielen in Tokio, seinem grossen Traum. Doch daran mag er jetzt nicht denken. Denn mit dem Tod von Cowan verliert er nicht nur seinen Coach, sondern auch eine Vaterfigur. Ratlos stammelt er: «Ich weiss nicht weiter.»