Unvergesslicher Zürcher Winter – Als Kamele über den gefrorenen Zürichsee spazierten Gerade ist der See alles andere als vereist. Ganz anders vor 60 Jahren: Da liefen Menschenmassen übers Eis zur Insel Ufenau – und auch Tiere. Das sind die kuriosesten Anekdoten der «Seegfröörni». Raphael Meier

Am 29. Januar 1963 wurden Kamele und ein Lama des Circus Knie auf einen Spaziergang auf dem gefrorenen Zürichsee ausgeführt. Foto: Keystone

Endlich war es so weit. Als der zugefrorene Zürichsee am 1. Februar 1963 um 12 Uhr freigegeben wurde, hatte die Bevölkerung schon Wochen auf diesen Moment hingefiebert. Das Naturschauspiel wurde zum Volksfest, und von überall her strömten die Menschenmassen auf das Eis.