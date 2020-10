Im Moment geht alles unter im Kino. Man kann schon froh sein, wenn man einen Verleiher hat, der einen Film überhaupt auf die Leinwand bringen will. Immerhin darf «Cortex» noch eine Leinwand erblicken. Für die Geschichten, die mich interessieren, wird das schwierig.

Mit «Cortex» startet Ihr erster Film als Autor und Regisseur. Genau in der Pandemie. Haben Sie Angst, dass er untergeht?

Das Kino entwickelt sich immer mehr in Richtung Vergnügungspark: Hundert Millionen Dollar Budget, Merchandise. Auf der anderen Seite hat man Arthouse-Filme für die Programmkinos. Das Kino, das mich interessiert, steht aber genau dazwischen: kleine Genrefilme.

Moritz Bleibtreu an der Vorpremiere von «Cortex» am ZFF.

In «Cortex» träumen zwei Männer voneinander. Schliesslich tauschen sie die Körper. Wieso wollten Sie gerade diese Geschichte erzählen?

Irgendwann hatte ich die Idee: Man müsste einen psychologischen Körpertausch-Film machen. Sonst kommt ein Körpertausch nur in Komödien wie «Freaky Friday» vor. Dabei ist das ein elementares Thema. Wer hat sich denn nie in andere Leute geträumt? Weshalb schauen wir Kinofilme? Weil wir auch gerne wären wie der Held. Meine ganze Kindheit habe ich mich mit nichts anderem beschäftigt. Ich wollte zum Beispiel sein wie der coole Typ in meiner Klasse, der die Mädchen bekommt. Überhaupt ist das eine Idee, die aus meinem Leben als Schauspieler gegriffen ist: Selbstverlust, Kontrollaufgabe, man wird zu einem anderen.