Am Samstag, 22. November 1997, war auf der Titelseite des «Magazins» ein Velokurier abgebildet, er stand neben seinem Rad, Blick zur Kamera, ein gut aussehender, junger Mann von dunkler Hautfarbe. Darunter, unübersehbar, die Titelzeile «Superneger».

«Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen», sagt Ernesto Silvani. Noch Monate nachdem der Artikel erschienen sei, sei er mal ins Kino gegangen, «da hinten sitzt der Superneger!», habe jemand gerufen.

Ich selbst arbeitete damals beim «Magazin», unser Chef war Roger Köppel. Einmal in der Woche rief er uns zusammen, um über die Titelseite zu diskutieren. Diesmal war das Cover aus einem Satz zusammengeschneidert worden: «Die einen bewundern uns, für die anderen bist du der Superneger», hatte einer der Velokuriere in unserer Story gesagt. Köppel meinte, in Zeiten des wohltemperierten Massengeschmacks müssten solche Titelseiten möglich bleiben. Ich habe das Cover nicht unterstützt, aber auch nicht verhindert. Am Abend plagte mich ein schlechtes Gewissen, aber die Zeitungen von heute sind das Packpapier von morgen.