Skicrosserin Sanna Lüdi – Als sie all ihre Verletzungen auflistet, kommen ihr die Tränen Bänderrisse, Knochenbrüche, Gehirnerschütterungen – die Bernerin ist in ihrer Karriere mehrfach zurückgeworfen worden. Trotzdem tut sie sich mit bald 37 Jahren schwer, loszulassen. Marco Oppliger

Offene Zukunft: Sanna Lüdi möchte noch nicht an den Rücktritt denken – und muss sich doch damit befassen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Dieser Text soll sich nicht ums Jammern drehen, das stellt Sanna Lüdi von Anfang an klar. Vielmehr möchte sie mit ihrer Geschichte anderen Athletinnen und Athleten helfen. Sie sagt: «Man muss akzeptieren, dass es einem manchmal nicht so gut geht, fast jede und jeder ist in seiner Karriere einmal damit konfrontiert.»