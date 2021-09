Was ist das Verrückteste, was Sie je getan haben?

(überlegt) Ich darf nicht alles erzählen, jugendlicher Blödsinn halt. (schmunzelt) Und in den Ferien in Costa Rica gingen wir in einen Seilpark. Die Ausrüstung war veraltet, die Seile vermodert. Ich weiss noch, wie ich auf einer Plattform hoch über dem Boden stand und dachte: Was mache ich bloss hier?