Reaktionen auf Atomendlager – «Als wären wir der Kompost der Schweiz» Die deutsche Gemeinde Hohentengen liegt nur zwei Kilometer entfernt vom geplanten Atomendlager in Nördlich Lägern. Die Bewohner werden es nicht sehen, aber es wird da sein, für immer. Über ein Dorf in Aufruhr. Max Ferstl, Hohentengen

Hier in der Gemeinde Stadel soll 850 Meter tief in den Boden gegraben werden, um den Atommüll zu deponieren. (9. September 2022) Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Am besten verschafft man sich erst einmal einen Überblick, also rauf auf den Kalten Wangen. Da steht Martin Benz auf einem Hang, Gras unter den Füssen, die Sonne im Nacken, und schaut nach unten. Der Bürgermeister sieht die Felder, braune Quadrate, sieht die Kühe auf einer sehr grünen Weide, als wären sie direkt aus einem Ferien-auf-dem-Bauernhof-Katalog gefallen. Und noch weiter unten, am Rheinufer, zwischen den Bäumen: ein paar Häuser, wie reingetupft. Sie gehören zu Hohentengen am Hochrhein, der Gemeinde von Martin Benz. Dahinter beginnt die Schweiz.



Und damit auch das Problem. «Da drüben, zwischen den Baumreihen», sagt Martin Benz und deutet auf einen schmalen Streifen Wiese auf dem Gegenhang, links neben dem Stadlerberg, über dem dunkle Wolken hängen: «Genau dahinter kommt's hin.» Das Endlager.



Da drüben, in der Gemeinde Stadel, wollen die Schweizer also 850 Meter tief in den Boden graben, durch den Sandstein, durch den Kalk, mitten rein in den Opalinuston, der grau ist und so dicht, dass keine Radioaktivität austreten soll. Da drüben will die Schweiz von 2050 an ihren Atommüll einlagern, die Brennstäbe, kontaminierte Werkzeuge, Filter, Schutzanzüge, rund 83'000 Kubikmeter Abfall – damit liesse sich die historische Züricher Bahnhofshalle zu zwei Dritteln füllen. Eine Million Jahre soll das Lager der Strahlung standhalten, soll nichts nach draussen dringen. Alles soll ganz sicher sein. Das versprechen die Schweizer jedenfalls.