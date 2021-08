Schweizer in der Champions League - Als Yakin mit GC Ajax abschoss

Schweizer in der Champions League – Ein Kriegsflüchtling trifft, Ronaldo haut daneben Basel, Zürich, GC, Thun und YB: Sie alle haben für Sternstunden gesorgt in der Königsklasse. Spezielle Erinnerungen an einen «Leichtathleten» und «Balletttänzer». Philipp Rindlisbacher

Hoch hinaus: Christian Gimenez verblüfft 2002 mit dem FC Basel und schaltet Liverpool aus. Foto: Eddy Risch (Keystone)

YB hat es geschafft – zum 14. Mal ist eine Schweizer Mannschaft in der Champions League dabei. Neben den Bernern (2 Teilnahmen) ist dies dem FC Basel (8), GC (2) sowie je einmal dem FC Zürich und Thun geglückt. Ein Rückblick auf die spektakulärsten Partien:

12. Dezember 2018: YB - Juventus Turin 2:1

Kein Durchkommen: YB-Goalie Marco Wölfli stoppt den einschussbereiten Cristiano Ronaldo. Foto: Raphael Moser

Kommt er? Wirklich? In Bern herrscht Hysterie wegen Cristiano Ronaldo. Der Weltstar läuft tatsächlich auf im letzten Gruppenspiel, doch er zielt entweder daneben oder verzweifelt am starken Goalie Marco Wölfli, der mit 36 in der Königsklasse debütiert und dem Portugiesen nach einem Rencontre ordentlich die Meinung geigt.