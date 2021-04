Neuvorstellung – Alte Tugenden auf neuen Pfaden C5 X heisst das künftige Flaggschiff von Citroën. Das Mittelklassemodell soll an die lange Tradition komfortabler Limousinen der Marke anknüpfen, optisch jedoch eine neue Richtung einschlagen. Mario Hommen

Der C5 X wird auch als Plug-in-Hybrid mit einer elektrischen Reichweite von 50 Kilometern angeboten. Foto: Citroën

Coupé, Kombi oder SUV? Beim neuen Citroën C5 X müssen sich Kunden nicht eindeutig festlegen. Der in Europa ab Anfang 2022 verfügbare, gut 4,80 Meter lange Mittelklasse-Fünftürer soll optisch wie praktisch diese gefragten Genres in einem Fahrzeug vereinen. Citroën-Chef Vincent Cobée spricht angesichts der eigenwilligen Mischung gar schon von einem neuen Sub-Segment. «Das einzigartige, mutige Modell verkörpert das gesamte Know-how der Marke in Sachen Innovation und Wohlbefinden», ist Cobée überzeugt. Zugleich wollen die Franzosen mit dem C5 X an die lange Tradition grosser und besonders komfortabler Modelle wie den legendären CX anknüpfen.

Zum SUV qualifizieren den nach der aktuellen Designsprache der Marke gezeichneten C5 X seine hoch gelegte Karosserie sowie die Robustheit suggerierende Beplankung der Radhäuser und Seitenschweller. Dank seiner fliessenden Silhouette wirkt der Mittelklassewagen jedoch eleganter und dynamischer als ein typischer SUV. Trotz seiner abfallenden Dachlinie ist das Platzangebot innen grosszügig. Verantwortlich dafür ist unter anderem der 2,79 Meter lange Radstand, der für viel Beinfreiheit im Fond sorgt. Das ist wichtig, denn der C5 X soll vor allem Kunden in China begeistern, wo viel Platz auf den hinteren Sitzen ein entscheidendes Kriterium ist – produziert wird der Franzose deshalb im chinesischen Chengdu. Ebenfalls grosszügig dimensioniert ist der 545 Liter grosse Kofferraum, der bei umgeklappter Rückbanklehne auf 1640 Liter wächst. Zur besseren Nutzbarkeit bietet das Gepäckabteil mehrere Staufächer, einen flachen Boden, eine niedrige Ladekante sowie ebene Seitenwände. Wer die Hände voll hat, kann die elektrische Heckklappe auch per Fussgeste öffnen.

In Watte gepackt

Der neue C5 X soll sich durch Komforteigenschaften ganz in der Tradition der Marke auszeichnen. Dabei helfen soll unter anderem eine verfeinerte Variante des Aktivfahrwerks Advanced Comfort mit drei wählbaren Fahrmodi. Ebenfalls für mehr Komfort sollen die Sitze mit einer an Matratzenauflagen erinnernden Polsterung mit verdichtetem Strukturschaum sorgen. Ausserdem verspricht Citroën erhöhten Akustikkomfort.

Das Cockpit des neuen C5 X wirkt aufgeräumt und übersichtlich. Im Zentrum steht ein 12 Zoll grosser Touchscreen, der als Anzeige- und Bedienoberfläche des Infotainmentsystems sowie für viele Fahrzeugfunktionen dient. Citroën verspricht eine Bedienlogik ähnlich wie bei Tablets. Zu den weiteren Highlights gehören ein grosses Panorama-Glasdach, ein grossformatiges Head-up-Display, eine induktive Ladeschale, Spracherkennung und kabellose Konnektivitätstechnik für Smartphones. Mit Radar, Sensoren und Kameras gerüstet, hat der C5 X ausserdem eine Vielzahl von Assistenzsystemen an Bord und ist für fortgeschrittene Level autonomen Fahrens vorbereitet.

In Europa wird der C5 X in Europa mit einem 1,2-Liter-Benziner mit 130 PS sowie einem Plug-in-Hybridantrieb mit 225 PS Systemleistung antreten – ob der kleine Benziner auch in die Schweiz kommt, ist noch unklar. Der bereits aus anderen PSA-Modellen bekannte PHEV-Antrieb erlaubt dank grosser Traktionsbatterie rein elektrisches Fahren mit bis zu 135 km/h und bis zu 50 Kilometer weit. Später im Modellzyklus soll auch eine vollelektrische Antriebsvariante folgen. Preise und ein genaues Lancierungsdatum des C5 X nennt Citroën noch nicht, der Bestellstart erfolgt im Herbst.

