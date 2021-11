Renault Mégane E-Tech Electric – Alter Name, neuer Antrieb Die fünfte Generation des Renault Mégane fährt nur noch vollelektrisch. Die Franzosen setzen dabei auf schickes Design, Google-Konnektivität sowie sportliche Fahreigenschaften. Michael Specht

Französische Avantgarde: Der schicke Renault Mégane E-Tech Electric hat den VW ID.3 im Visier. Foto: Renault 1 / 1

Es hat durchaus Vorteile, wenn man zu Beginn einer neuen, automobilen Zeitrechnung bereits auf mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung zurückblicken kann. Renault gilt in Europa als Pionier in Sachen Elektromobilität. Sehr früh war man mit dem Zoe am Start. Mittlerweile stromern von diesem elektrischen Kleinwagen über 400’000 Exemplare durch die Gegend. Zusammen haben sie rund zehn Milliarden Kilometer zurückgelegt.

Dieses Know-how nutzt Renault nun für den zweiten Aufschlag. Der Mégane soll – zwei Klassen darüber – zu einer Art Volks-Stromer im wichtigen C-Segment werden. «Wir wollen die Menschen im grossen Stil zum Umsteigen bewegen», sagt Renault-Chef Luca de Meo. Bewusst entschieden sich die Franzosen dabei nicht für einen SUV, sondern für ein sogenanntes Hatchback-Modell. In dieser Lieblingsliga der Europäer tummeln sich bereits der Nissan Leaf, der VW ID.3 und jüngst der Cupra Born.