Ford Explorer – Alter Name, neues Auto Der Explorer ist das erste Ford-Produkt auf der Elektroplattform von VW. Das sieht man aber gar nicht.

1 / 5 Der Ford Explorer ist das erste reine E-Auto aus Köln und basiert auf der Elektrotechnik von VW. Fotos: Ford

Der neue Ford Explorer ist – vor allem in Anbetracht seiner Ahnen – ein recht kompakter SUV, der vor allem durch sein charakteristisches Design besticht. Das neue, in Köln gebaute automobile Multifunktionswerkzeug setzt sich markant vom Wettbewerb ab, versprüht Abenteuerlust. Die Front macht mit dem schwarzen Verbindungsstück zwischen den ziemlich futuristisch geformten Scheinwerfern auf sich aufmerksam. Die Seite ist geprägt von einer betont hohen Gürtellinie; eine nach hinten leicht ansteigende Fensterlinie mündet direkt in die extravagante C-Säule. Extrem kurze Überhänge sind Indikator dafür, dass die Entwickler eine gute Raumausnutzung erzielten.