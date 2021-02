Schutz vor Covid-19 – Altersheime sind mit der ersten Impfung durch Alle Heimbewohnerinnen und -bewohner, die wollten, haben schon eine erste Dosis erhalten. Die Sterblichkeit dürfte sich dadurch bereits verringern. Cyrill Pinto

Einer Bewohnerin des Alterszentrums Adlergarten in Winterthur wird der Impfstoff von Pfizer/Biontech verabreicht. Foto: Madeleine Schoder (Tamedia)

Die zweite Welle war verheerend: Jeder zweite der inzwischen 9000 Covid-Toten wurde in einem Heim verzeichnet. Genau von dort gibt es nun erstmals gute Nachrichten zu vermelden. Die Impfkampagne ist in den Alters- und Pflegeheimen in der ganzen Schweiz weit fortgeschritten. Gegen 80 Prozent der Bewohner wurden bereits geimpft, wie man bei Pro Senectute Schweiz weiss. «Gemäss unseren Informationen haben alle, die eine Impfung wollten, diese inzwischen bekommen», sagt Sprecher Peter Burri.

Auch bei Curaviva Schweiz, dem Dachverband der Heime, ist man sehr erfreut über den Fortschritt: «Fast überall konnte man den Vollzug der Impfungen melden, bis spätestens Mitte März wird man auch die Nachimpfungen abgeschlossen haben», sagt Direktor Daniel Höchli.