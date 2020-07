Corona in Zürich – Altersresidenz in Wiedikon verhängt erneut Besuchsverbot Im Seniorenzentrum Tiergarten sind vier Personen positiv auf Corona getestet worden. Es ergreift deshalb wieder Massnahmen wie zu Zeiten des Lockdown. Marisa Eggli

Schluss mit Spazieren: Das Seniorenzentrum Tiergarten in Wiedikon musste eine Ausgangssperre verhängen. Foto: Urs Jaudas

Ein Alterszentrum mitten in Zürichs Wohnquartier Wiedikon muss zurück in den Lockdown. Ab sofort und bis frühstens am 8. August dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner des Senioramas Tiergarten das Haus nicht verlassen und keinen Besuch empfangen. Die Heimleitung hat sämtliche Anlässe und Aktivitäten bis Ende August abgesagt, dazu gehört auch das Sommerfest am 22. August.