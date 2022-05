Personalie im Studio Leutschenbach – Altes neues Gesicht stösst zu «10 vor 10» Wasiliki Goutziomitros verstärkt das Moderationsteam des Nachrichtenmagazins von SRF. Die 44-Jährige folgt auf Franziska Egli.

Wie SRF am Donnerstag mitteilt, stosst Wasiliki Goutziomitros ab Herbst 2022 zum Moderationsteam von «10 vor 10». Sie verstärkt damit das bisherige Bigna Silberschmidt, Arthur Honegger und Urs Gredig. Dafür gebe Goutziomitros die Moderation bei der «Tagesschau» nach einer Übergangszeit ab. Ihre Nachfolge dort sei noch nicht geregelt. «Beim Nachrichtenmagazin ‘10 vor 10’ folgt sie auf Franziska Egli, die sich, wie bereits bekannt, auf ihre Aufgaben als Redaktionsleiterin der «Arena» fokussiert», heisst es weiter im Communiqué von SRF.

«Die 44-jährige Goutziomitros studierte Journalismus an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schon während der Studienzeit arbeitete sie als freie Redaktorin für verschiedene deutsche Sender. 2006 kehrte sie in die Schweiz zurück und stiess als Moderatorin der 3sat-Sendung 3 ‘schweizweit’ zum SRF. Hier moderierte sie ab 2009 die Reisesendung ‘SF unterwegs’ und war bis 2014 zusätzlich als Redaktorin für ‘Kulturplatz’ tätig», heisst es weiter in der Mitteilung.

Vielseitige Aufgaben in Zürich Nord

Danach habe der Wechsel in die News, wo Goutziomitros zur «Tagesschau» gestossen sei und bis heute die Sendungen am Mittag und um 18 Uhr moderiert, produziert sowie als Sonderkorrespondentin aus Griechenland berichtet habe. Seit April 2022 koordiniere sie in ihrer Hauptfunktion als Themenplanerin Ausland im Newsroom inhaltlich und organisatorisch die Berichterstattung der Ausland-Korrespondentinnen und -Korrespondenten für die tagesaktuellen Newssendungen von SRF. Wie schon in der Vergangenheit werde Goutziomitros weiterhin sporadisch Einsätze bei «#SRFglobal» übernehmen, wie es im Communiqué heisst.

Goutziomitros selbst wird in der SRF-Mitteilung wie folgt zitiert: «Geschichten mit all ihren Aspekten erzählen, ihnen auf den Grund gehen und die Zusammenhänge aufzeigen, das ist für mich '10 vor 10'. Hier ist mehr Raum für Einordnung und kritische Fragen, in Studio- und Korrespondentengesprächen. Darauf freue ich mich besonders, und natürlich auf ein Team von herausragenden Journalistinnen und Journalisten». Im TV-Studio Leutschenbach selbst freut man sich auf den personellen Zuwachs. «'10 vor 10' gewinnt mit Wasiliki eine versierte Journalistin und erfahrene Moderatorin. Wir freuen uns sehr auf ihre Mitarbeit in unserem Team».

