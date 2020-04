Geisterspiele starten – Am 8. Juni darf der Ball in der Super League wieder rollen Nach der Bundesrats-PK ist klar: Am 8. Juni soll es in der Super League weitergehen, Mannschaftstrainings sind bereits ab dem 11. Mai wieder möglich – auch im Breitensport. Laura Inderbitzin

Die Young Boys, St. Gallen und Co. dürfen ab dem 8. Juni wieder in die Meisterschaft starten. Keystone

Die heutige Corona-Pressekonferenz hat endlich auch den Sport aufatmen lassen: Wie der Bundesrat verkündet hat, darf der Ball in der Super League ab dem 8. Juni wieder rollen. In etwas mehr als einem Monat soll es in der höchsten Spielklasse der Schweiz also nach einer über dreimonatigen Pause weitergehen.

Wie erwartet startet die Liga vorerst mit Geisterspielen, da der Bundesrat Massenveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen mindestens bis Ende August verboten hat.

Mannschaftstrainings sind bereits früher wieder möglich: Ab dem 11. Mai erlaubt der Bundesrat in der ganzen Schweiz wieder gemeinsame Einheiten. Im Breitensport für Gruppen bis maximal fünf Personen und ohne Körperkontakt, im Spitzensport sind Trainings auch in grösseren Gruppen gestattet. Grundvoraussetzung ist jedoch immer, dass die eingereichten Schutzkonzepte eingehalten werden können.