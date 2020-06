So tickt der neue Zoodirektor – Am Anfang war die Erdkröte Der 32-jährige Deutsche Severin Dressen steht bald einer der beliebtesten Zürcher Institutionen vor. Er wirkt nicht eingeschüchtert und hat hochfliegende Pläne. Hélène Arnet

Severin Dressen stellt sich vor: Eloquent, gut vorbereitet und mit den Händen sprechend. Foto: Anna-Tia Buss

Er tritt in grosse Fussstapfen. Und diesen Spruch musste er sich in den vergangenen Wochen oft anhören. Der erst 32-jährige Biologe Severin Dressen tritt Anfang Juli die Nachfolge von Zürichs Zoodirektor Alex Rübel an. (Ein Porträt von ihm lesen Sie hier.) Am Mittwoch zeigte er sich erstmals in dieser Funktion den Schweizer Medien. Zuvor hatten ihn seine neuen Arbeitgeber konsequent abgeschirmt