Gespräch über den Circus Knie – «Am Ende war ich nudelfertig!» – «Ich glaub, du hattest einen Aperol Spritz zu viel.» Unsere Kolumnistinnen haben letztens an dieser Stelle ihrer Zirkusphobie freien Lauf gelassen. Jetzt haben sie sich ihren Ängsten gestellt und sich in den Knie gewagt. Meinung Isabel Hemmel Paulina Szczesniak

Isabel Hemmel: Jetzt kann ichs dir ja sagen: Ich hätte am Sonntag unseren Knie-Besuch fast platzen lassen. Nachdem es nicht nur 28 Grad warm war, sondern mich vorm Ticketschalter auch noch einer für Jesus hatte begeistern wollen, dachte ich kurz, ich geh wieder.

Hemmel: Ich sags mal so: Es ist schon dermassen lange her, dass meine Erinnerungen mit dem, was da jetzt geboten wurde, absolut nichts mehr gemein hatten.