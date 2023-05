Der Mount Everest in Zahlen – Stürze, Staus und Eiseskälte: Was die Everest-Besteigung so tödlich macht Der Ansturm auf den Mount Everest fordert Jahr für Jahr mehr Tote. Was sind die Ursachen? Und wo die gefährlichen Stellen? Zahlen und Fakten anlässlich des 70-Jahre-Jubiläums. Yannick Wiget Patrick Vögeli Christian Brüngger

Gefährlicher Tourismus: Schlange kurz vor dem Gipfel des Mount Everest am 22. Mai 2019. Foto: Nirmal Purja (AFP)

Dieses Bild ging um die Welt: «Todes-Schlange» schrieben Newsportale über das Foto, das der nepalesische Bergsteiger Nirmal Purja am 22. Mai 2019 machte. Es zeigt eine schier endlose Schlange von Bergsteigern am langen Gipfelgrat des Mount Everest. Rund 200 Personen mussten mitunter Stunden auf den Aufstieg (und dann den Abstieg) warten – lebensbedrohlich in der Todeszone oberhalb von 8000 Metern, wo sich Menschen so kurz wie möglich aufhalten sollten.