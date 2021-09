Kreisflohmi in Zürich – Am Flohmarkt den eigenen Nachbarn kennenlernen Jeden Samstag findet der Kreisflohmi zurzeit in einem anderen Quartier statt. Wir waren im Kreis 4 auf Entdeckungs- und Schnäppchenjagd. Sara Belgeri

Trotz heisser Temperaturen herrschte gute Stimmung am Kreisflohmi. Foto: Boris Müller

Ein Sarg für 50 Franken gefällig? Oder darfs ein Priesterkostüm sein? Solche Fragen stellen wir uns an diesem Samstagmorgen, kurz nach 11 Uhr. «Alles Teil eines Kunstprojekts», versichert uns Andreas, der an der Stauffacherstrasse seinen Verkaufsstand aufgestellt hat. Auch dieses Jahr macht er wieder am Kreisflohmi mit, der heute im Kreis 4 haltmacht.

Die Idee hinter dem Flohmarkt, der jeden Samstag in einem anderen Kreis stattfindet: Anstatt um 5 Uhr morgens aufzustehen und seine Sachen auf den Flohmarkt zu schleppen, können Private diese bequem vor der Haustür, in der eigenen Wohnung oder in ihrem Innenhof verkaufen – Hauptsache, der Stand befindet sich auf Privatgrund.