Winterwetter – Am Freitag fällt im Flachland der erste Schnee Nun dürfen wir uns auch im Flachland auf die weisse Pracht freuen: Ab Freitag ist mit Schnee bis in tiefe Lagen zu rechnen.

Es soll in der ganzen Schweiz weiss werden: Schneefall in Zürich. (Archivbild) Keystone/Christian Beutler

Zwei Tiefdruckgebiete bestimmen in den nächsten Tagen das Wetter in der Schweiz. Diese bringen laut MeteoNews winterliche Verhältnisse. Am Freitag bringt der Niederschlag im Genferseeraum und im Mittelland Schnee bis in tiefe Lagen. entlang der östlichen Alpen und Nordbünden bleibt es trocken.

Nach diesem ersten Schub kommt am Samstag dann gemäss dem Wetterblog von MeteoNews dann ein zweiter, der bis Sonntagmittag etwas Schnee bringt. In einem Tweet kündigt der Wetterdienst die Schneemengen bis zur Nacht auf Montag an:

Ausser im Südtessin soll es überall etwas Neuschnee geben. Im Mittelland ist mit 5 bis 10 Zentimeter zu rechnen, in der Nordwestschweiz soll es weniger sein. In den Bergen sind bis zu 50 Zentimeter zu erwarten.

chk

