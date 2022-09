Die Rettung der Axpo – Am Freitagmittag riefen die Strombarone Sommaruga zu Hilfe In 80 Stunden zu einem Auffangplan: Wie der Bund an einem einzigen Wochenende den wichtigsten Schweizer Stromkonzern vor dem Kollaps rettete. Markus Häfliger Fabian Renz Philippe Reichen Angelika Gruber Konrad Staehelin

Bundesrätin Simonetta Sommaruga spricht neben Benoît Revaz, Direktor des Bundesamts für Energie, und Sabine D’Amelio-Favez, Direktorin der Eidgenössischen Finanzverwaltung, während der Medienkonferenz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Mental bewegt sich die Bundesverwaltung am Freitag langsam in Richtung Wochenende, als im Vorzimmer von Bundesrätin Simonetta Sommaruga plötzlich das Telefon klingelt. Am Apparat sind der Verwaltungsrats­präsident und der CEO der Axpo.