Restaurant Vereinigung – Am Gegenpol der Zürcher Gastro-Hipness Ein neues Quartett führt das Lokal beim Bahnhof Giesshübel. Es ist bestrebt, die Werte der Beiz weiterzutragen. Ohne Reservationen? Emil Bischofberger

Eines unserer Highlights in der Vereinigung: Lammherz auf Portulak. Foto: Urs Jaudas

Was soll neu sein an dieser Beiz gegenüber dem Bahnhof Giesshübel? Die Gebrauchsspuren an Wänden, Stühlen und Tischen zeugen von vielen geselligen Abenden in einer Gastwirtschaft, die schon 25 Jahre Bestand hat. Rahel Corcoran, Johannes Borner, Johannes Hoesli und Manuel Mom nehmen diese Beobachtung als Kompliment. Genau dieses Gefühl wollen sie vermitteln, auch wenn das Quartett erst seit vergangenen Herbst richtig in der Vereinigung wirtet. «Es ist ein eingegroovter Ort», sagt Corcoran.