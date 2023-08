Grillmeister aus Samstagern – Er grillierte schon bei Roger Federer und Tina Turner – das sind seine Tipps Freddy Camerer war mehrere Jahre Grillexperte beim Fernsehsender Sat 1. Im Gespräch verrät er, weshalb er beim Grillieren Senf und Essig verwendet. Irina Kisseloff

Freddy Camerer ist diplomierter Fleischsommelier und grilliert an Events für bis zu 10’000 Personen. Foto: Patrick Gutenberg

Coca-Cola ist für Grillmeister Freddy Camerer eine wichtige Zutat. Für sein «perfektes Fleisch» mischt er sich eine Marinade aus Senf, Coca-Cola, Salz und fein geschnittenem frischem Rosmarin und Salbei. «Diese Marinade pinsle ich dann auf das Fleisch, zum Beispiel ein Angus Beef, umwickle es eng mit Frischhaltefolie und lasse das Ganze 16 Stunden im Kühlschrank», erklärt Camerer.

Der 46-Jährige führt von Samstagern aus seit zwanzig Jahren seine Firma XXL BBQ, grilliert mit dieser an Events für bis zu 10’000 Personen und unterstützte mehrere Jahre die Prominenten in der Sat-1-Sendung «Die Promi Griller». 2011 grillierte er für Tennisstar Roger Federer an dessen Geburtstagsfest in einem Restaurant in Oberrieden. Die Atmosphäre sei dabei «sehr locker» gewesen. «Am Grill ist man ja sowieso immer per Du», sagt Camerer.

2015 war der diplomierte Fleischsommelier mit seiner Grillfirma auch an einer Party in Tina Turners Garten in Küsnacht. Die Sängerin sei zwar damals schon Vegetarierin gewesen, «aber ihr Bodyguard war begeistert von meiner Barbecue-Sauce», erinnert Camerer sich. Im Gespräch verrät er seine zehn Geheimtipps fürs Grillieren.

Marinade selbst machen

Einer der wichtigsten Tipps des Grillmeisters: die Marinade immer selbst machen. Und das nicht kurz vor dem Grillabend. «Sie sollte immer 12 bis 24 Stunden durchziehen.» Sonst tropfe sie in den Grill und verbrenne – das sei einer der klassischen Fehler beim Grillieren. Wichtig ebenfalls: die Marinade vorher abtupfen.

Nicht zu hohe Temperaturen

Verbrennen sollte auch das Grillgut nicht: «Sonst bilden sich krebserregende Stoffe.» Grillgut bei zu hohen Temperaturen anbrennen zu lassen, ist für Camerer zudem aus ethischen Gründen unbedingt zu vermeiden: «Ein so wertvolles Produkt wie Fleisch sollte aus Respekt vor dem Tier mit Bedacht zubereitet werden.»

Indirekt grillieren

Damit das Grillgut nicht zu heiss werde, sei es wichtig, «indirekt zu grillieren». «Immer!», betont Camerer. Das heisst sowohl beim Holzkohlengrill wie auch beim Gasgrill: Direkt unter dem Grillgut, in der Mitte des Grills, ist im Idealfall: nichts. Keine glühenden Kohlen und keine Gasflamme. «Die Hitze sollte links und rechts beziehungsweise rundherum sein», erklärt der Grillmeister.

Das Fleisch immer mit der Grillzange wenden – denn Grillgabeln verursachen Löcher, aus denen die Feuchtigkeit entweichen kann. Foto: Patrick Gutenberg

Auch Beilagen auf den Grill

Ein weiterer Tipp vom Experten: alles auf dem Grill machen. «Oft beobachte ich, dass der Mann am Grill steht, die Frau sich in der Küche um die Beilagen kümmert und die Gäste fast allein gelassen werden.» Dabei sei es am einfachsten und schmackhaftesten, die Beilagen auch auf dem Grill zuzubereiten. Gemüse beispielsweise entfalte seine Röstaromen auf dem Grill viel besser als im Ofen, weil die Feuchtigkeit entweichen könne.

Gefässe aus der Küche statt Aluschalen

Wässrige Gemüsesorten wie Auberginen und Zucchetti sollte man dabei direkt auf den Rost legen, Rüebli dagegen mit Butter oder Öl in Alufolie einwickeln oder in eine Gratinform geben. «Gefässe aus der Küche zu verwenden, ist sinnvoller, als jeden Sommer 50 Aluschalen zu verbrauchen», sagt Camerer. Wichtig bei allem: Kräuter, Salz und Pfeffer vorher hinzufügen. «Auch Polenta und Couscous lassen sich sehr gut auf dem Grill kochen.»

Einen Schuss Essig dazu

Camerer gibt zudem bei fast allem Säure hinzu: «Ein Gutsch Essig macht Beilagen aromatischer.» Spareribs würden ebenfalls viel besser, wenn nach dem Grillieren etwas Zitronen- oder Limettensaft darüber geträufelt werde. Säure zerstöre zudem die Muskelfasern im Fleisch. Deshalb werde dank Kiwi, Papaya, Coca-Cola oder Joghurt in der Marinade das Fleisch mürbe beziehungsweise zart.

Kalb, Rind und Lachs nature zubereiten

Mariniert Camerer alles? «Nein – es kommt sehr auf das Grillgut an.» Wolle man den spezifischen Fleischgeschmack erhalten, beispielsweise bei Kalbs- oder Rindfleisch, mache eine Marinade keinen Sinn – umso mehr dagegen eine «selbst gemachte Kräuterbutter». Auch Lachs grilliert Camerer ohne etwas und träufelt danach ein Soja-Honig-Gemisch darüber. Poulet oder Lamm dagegen bereite er bevorzugt mit Marinade zu, am liebsten mit einer asiatisch angehauchten Mischung aus Soja, Honig, Ingwer, Zitronengras und Rohzucker.

Genügend fettes Fleisch

Für aromatische Grilladen sei es zudem wichtig, nicht zu mageres Fleisch zu verwenden. «Fett gibt ein feines Aroma, und das Fleisch trocknet weniger aus.» Deshalb rät Camerer, das Fett erst nach dem Grillieren wegzuschneiden und nur Grillzangen statt Gabeln zu verwenden: «Gabeln verursachen Löcher im Fleisch, die Feuchtigkeit entweicht, und das Fleisch wird trocken.»

Senf statt Salz verwenden

Ein weiterer Faktor, um die Feuchtigkeit im Fleisch zu halten: «Senf statt Salz verwenden, denn Senf bindet Feuchtigkeit», erklärt der Grillmeister. Ein entscheidendes Zubehör beim Grillieren ist aus seiner Sicht der Kerntemperaturmesser. Zwar habe er eine Faustregel: «Pro Zentimeter Fleisch auf jeder Seite ein bis zwei Minuten grillieren.» Aber die richtige Temperatur im Fleisch sei entscheidend für ein gutes Endresultat.

Grillierter Flammkuchen mit Vanilleglace

Abgerundet wird ein Grillabend für Camerer durch grillierte Früchte mit Glace. Sein Lieblingsdessert: Flammkuchen mit Sauerrahm, Äpfeln, Zimt und Zucker belegen, auf dem Grill zubereiten und dann mit einer Kugel Vanilleglace geniessen.

