Gewalt in Zürcher Schulen – Am Gymi fehlt schnelle Hilfe, wenn Mobbing eskaliert Gewalt unter Jugendlichen ist in Zürcher Gymnasien weitverbreitet – vor allem psychische Gewalt. Die Lehrpersonen werden damit oft alleingelassen. Das soll sich nun ändern. Daniel Schneebeli

Cybermobbing ist unter Kindern und Jugendlichen weitverbreitet. Jetzt wird in den Gymnasien das Hilfsangebot ausgebaut.

Bild: Sibylle Meier

Der Kanton Zürich will den Kampf gegen die Gewalt an den Schulen verstärken. Besonders an den Gymnasien kommen die hauptsächlich Betroffenen – Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen – zu wenig leicht an Unterstützung. Deshalb will Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) mittelfristig eine flächendeckende Schulsozialarbeit einführen. Versuchsweise wird dies bereits nach den Sommerferien an den ersten Schulen getan, wie die Bildungsdirektion in einer Mitteilung schreibt.