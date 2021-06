Sie haben Ihr Studio neu in Horgen. Warum?

Ein Grund ist der Zürichsee. Ich hege eine grosse Liebe zu diesem See. Ich habe viele Berührungspunkte zu ihm. Die ersten Jahre bin ich zwar in Schwamendingen aufgewachsen. Ab zehn habe ich aber im Zürcher Oberland gelebt, in Bubikon. Da war ich schon ziemlich nahe am See. Später war ich viel in Rapperswil mit Freunden unterwegs. Mein gesamtes nächstes Umfeld, meine Familie und meine Freunde, wohnt irgendwo am See. Mein Fünfjähriger wohnt zum Beispiel mit seiner Mutter in Wollishofen.