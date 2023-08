Esther Gemschs Wochenende – «Am Samstagmorgen im Bett zu frühstücken, ist ein fantastischer Luxus» Die Schweizer Schauspielerin meidet am Wochenende grosse Menschenansammlungen. Am liebsten spaziert sie durch den botanischen Garten, trinkt Weisswein im Belmondo oder fährt mit dem Postauto auf die Alp. Sepinud Poorghadiri

Fährt am Wochenende gerne zu ihren Freundinnen in die Berge: Schauspielerin Esther Gemsch. Foto: Jonathan Labusch

Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich lebende Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen zum Wochenende. Heute: die Schauspielerin Esther Gemsch.

Wann merken Sie, dass Wochenende ist? Wes lärmet ir Gass. Ab Freitagabend tönt der Neumarkt ganz anders. Grundsätzlich tönts am Wochenende lauter und länger.

Mit welchem Lied läuten Sie das Wochenende ein? Ui, das hängt von meiner Stimmung ab. Musik und Texte von Gloria Gaynor, «I Am What I Am» und «I Will Survive», geben mir immer wieder den nötigen Schub für ein gutes Wochenende. Es darf auch gerne eine klassische Arie sein. «Casta Diva» aus Norma von Vincenzo Bellini, zum Beispiel.

Wie sieht ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus? Mir bedeutet Wochenende: Zusammensein, beste Laune, viel lachen, fein essen und trinken. Dafür fahre ich gerne mit dem Zug und dem Postauto auf die Alp zu meinen Freundinnen i ds Hüsli. Dort kann ich durchatmen und geniesse gemeinsame, abenteuerliche Märsche über die Berge.

Haben Sie ein Wochenend-Ritual und wenn ja, welches? Am Samstagmorgen im Bett zu frühstücken ist ein fantastischer Luxus und gibt mir das Gefühl von vollkommenem Frieden.

Gehören Sie zu den Wochenend-Durchorganisierten oder den Spontanen? Seit ich allein lebe, kenne ich das klassische Wochenende nicht mehr und funktioniere deshalb total spontan, was durchaus in die Hose gehen kann – es warten ja nicht immer alle auf mich. Dann heisst es halt: Gemsch allein mit Buch im Bett. Auch gut.

Esther Gemsch Die Schauspielerin wurde in Bern geboren und spielte bereits mit 20 Jahren die junge Mimi im belgischen Film «Rue Haute». Es folgten Hauptrollen in Kino- und Fernsehfilmen. Mit ihrer Rolle als Lisbeth Rohner in der Schweizer Seifenoper «Lüthi und Blanc», die von 1999 bis 2007 lief, wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Heute ist die 67-Jährige in Zürich wohnhaft.

Zu sehen ist sie aktuell in der ersten Staffel der SRF-Krimiserie «Die Beschatter». Dort verkörpert sie die Rolle der reichen Doro Iselin. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel, in der sie weiterhin mitspielen wird, starten im November. (spo)

Sollte man am Wochenende unbedingt oder keinesfalls in die Berge oder aus der Stadt fahren? Es ist so: Am Wochenende übernimmt die Landbevölkerung die Stadt, und die Städterinnen und Städter annektieren die Bergwelt. Sie dürfen nun gerne selber wählen. Ich entscheide mich da ganz spontan mal so und mal so.

Was sollte man am Wochenende unbedingt vermeiden zu tun? Ein Weekend-Flug nach «Wäischwiegäil», weil man dort so schön shoppen kann und der Gin Tonic so viel besser schmeckt – geht gar nicht! Gilt es unbedingt zu vermeiden.

Welchen Ort meiden Sie am Wochenende und weshalb? Nun, einen spezifischen Ort meide ich nicht. Was ich jedoch meide, sind grosse Menschenansammlungen. Mir ist schnell nicht mehr wohl, und ich bekomme Schiss.

Ihre liebste Eierspeise? Ganz klar, Onsen-Tamago. Das Onsen-Ei ist eine japanische Spezialität. Das Ei wird etwa eine Stunde in 68 Grad warmem Wasser gegart. Zusammen mit Ikarimi-Lachs, oder auch einfach mit Spinat, ein Gaumenfest!

Ein Weekend-Flug nach «Wäischwiegäil», weil man dort so schön shoppen kann und der Gin Tonic so viel besser schmeckt, gilt es unbedingt zu vermeiden. Esther Gemsch

Welches Brunchgericht gehört verboten und warum? Ui, eine mir fremd gebliebene Erfindung. Ich bin keine Bröntscherin, für einen gepflegten Frühschoppen hingegen bin ich absolut zu haben.

Ihr liebstes Lokal für einen Frühschoppen? Das Belmondo am Röschibachplatz, ganz klar. Dort genehmige sogar ich mir, nach dem stadtbesten Cappuccino, sehr gerne den Bébel Croissant. Es gibt ihn übrigens auch als Vegi-Version. Dazu ein, zwei Gläser Weisswein vom Zapfhahn, und ich freue mich auch über eine liebenswürdige und kompetente Bedienung.

Wenn Sie am Wochenende Besuch haben – was zeigen Sie ihm? Die Boutique Thema Selection an der Spiegelgasse. Meines Erachtens einer der schönsten Läden in der Stadt. Allein die Location, eine alte Metzgerei, ist sehenswert. Die einzigartigen Designerstücke von Sissi Zoebeli und Sonnhild Kestler verzaubern und verführen mich immer wieder. Hier treffen sich Kunst, Design und Handwerk. Rundum ein Muss!

Bester Kurzausflug oder Spaziergang? Ein Spaziergang durch den botanischen Garten an der Zollikerstrasse lohnt sich zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung. Auch als Meditation oder Stimmungsaufheller sehr zu empfehlen.

Welches Rezept wird bei Ihnen zu Hause am Wochenende am häufigsten zubereitet? Ganz banal, e Ankezüpfe – mit Ei u huufe Anke –, selbst gemacht schmeckt sie uns einfach am besten.

Welche drei Personen würden Sie zu einem Wochenend-Ausflug einladen, und was würden Sie tun? Ich lüde ein: die Direktion von der CIA, dem MI6 und dem Mossad. Mit ihnen führe ich auf die Chromatte, stiege hinunter in die tiefste Höhle des Réseau Sieben Hengste-Hohgant, um mit ihnen gewisse Aktivitäten zu besprechen. Mit Cervelat und Champagner im Rucksack.

Die Schauspielerin Esther Gemsch im Thema Selection im Niederdorf. Foto: Jonathan Labusch

Nach welchem Abend hatten Sie Ihren übelsten Weekend-Hangover? Hangover? Nie gehört, was ist das?

Haben Sie einen ultimativen Tipp gegen Kater? Vielleicht ein Hund?

Das schlimmste Wochenende Ihres Lebens? Das war im Februar 2022 während des Drehs von «Die Beschatter» in Basel. Einige von uns wohnten in dem wunderschönen Hotel Krafft, zufrieden und vom Leben reich beschenkt. Dann kam der 24. Februar, und Putin marschierte in die Ukraine ein. Wieder Krieg in Europa – für mich ein Schock. Die Augen der jungen Ukrainerin hinter der Rezeption werde ich nie mehr vergessen. Ich möchte nur schreien!

Ihr Hoteltipp für einen Wochenend-Trip? Ab in den Landgasthof Paradiesli in Betlis am Walensee. Sie werden ankommen und sich in einem anderen Universum wiederfinden. Haus, Landschaft, Bedienung, Küche – als wäre das Paradies aus einem der grossen Bücher direkt auf Betlis gefallen. (Muss man sich vormerken, nächtigen kann man dort erst wieder ab April 2024.)

Ihr persönlicher Filmtipp für ein verregnetes Wochenende? «Pane e Tulipani», Regie und Buch von Silvio Soldini. Eine virtuos, zwischen Komödie und Drama ausbalancierte Dramedy. Die grossartige Besetzung, Licia Maglietta und Bruno Ganz spielt sich mitten in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Hommage an die Liebe, die Lust aufs Leben macht.

Ein Lesetipp? «Das Ministerium für die Zukunft» von Kim Stanley Robinson. Wenn dieses Buch gelesen werden würde, hätte man möglicherweise eine interessante Aussicht auf die Zukunft, die nach wie vor komplex wäre, aber doch schöner sein könnte, als manche Schwarzseherinnen und Schwarzseher vorgeben. Ein Meisterwerk, schreibt die «Times», das schreibe ich auch.

Ihr Veranstaltungstipp für dieses Wochenende? Unbedingt ins Filmpodium-Kino und die zauberhafte Geschichte «Oscar und Lucinda» anschauen. Leidenschaft, Sehnsucht, Grössenwahn, jugendliche Liebe – ach, gehen Sie einfach und lassen Sie sich von der jungen Cate Blanchett bezaubern.

Wo ist es samstags oder sonntags am schönsten? Dort, wo die Menschen sind, die mich lieben und die ich liebe.

Ausschlafen oder aufstehen? Ausschlafen.

Espresso oder Cappuccino? Cappuccino.

Ausgedehnter Brunch oder nur schnelles Gipfeli und Kafi? Café.

Trainerhosen oder Jeans? Pyjama.

Sport oder Entspannung? Entspannung.

On- oder offline? Online.

Familienschlauch oder Solotrip? Familienschlauch.

«Tatort» oder kein «Tatort»? Kein «Tatort».

Fehler gefunden?Jetzt melden.