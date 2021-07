Sommer-Pop-up von Stefan Heilemann – Am Schluss brennt eine Wunderkerze In der Wirtschaft zur Schtund gibt es Asiatisches und Überraschungen vom amtierenden Koch des Jahres. Claudia Schmid

Thai-Ceviche mit unzähligen Zutaten: Der zweite Gang von «Asian Summer Nights». Foto: PD

Ob warme Bao Buns zur Einstimmung oder eine Thai-Salsa zum Thunfischbauch – Stefan Heilemann setzt in seiner Küche immer wieder asiatische Akzente. Asiatische Zutaten sind auch immer wieder Teil der Gerichte des amtierenden Kochs des Jahres 2021. Dieser hält sich regelmässig in Thailand auf und kennt dort viele Köchinnen und Köche.

In seinem Pop-up Asian Summer Nights konzentriert sich der Zweisternkoch auf seine asiatisch inspirierten Klassiker. Seit vergangenem Jahr ist er Küchenchef des Widder-Restaurants im Kreis 1. Das Pop-up in der Wirtschaft zu Schtund an der Augustinergasse befindet sich ganz in der Nähe. Es gehört ebenfalls zum Komplex des Altstadthotels Widder.