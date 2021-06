Superzelle am Zürichsee – Am Schluss fehlte nur der Tornado Was braucht es, damit so heftige Gewitter wie am Montag entstehen können? Meteorologe Marco Stoll zum Wesen einer Superzelle – und ob künftig häufiger damit gerechnet werden muss. Martin Steinegger

Bedrohliches Naturspektakel: Die Superzelle am Montagabend über dem Zürichsee. Leserinnenbild Karin Ackeret

Beim Gewitter, das am Montagabend für Sturmböen und Hagel in der Zürichseeregion gesorgt hat, handelte es sich um eine Superzelle. Doch was ist der Unterschied zwischen einem «normalen» Gewitter und einer solchen Superzelle?

Marco Stoll, Meteorologe bei Meteo Schweiz, erklärt: «Eine Superzelle ist ein besonders heftiges Gewitter mit einem rotierenden Aufwindschlauch.» Damit Gewitter entstehen können, braucht es drei Grundvoraussetzungen: Instabilität, Feuchtigkeit und einen Hebungsmechanismus. Am Montag kam allerdings noch eine dritte wichtige Komponente hinzu: eine gut ausgeprägte Windscherung in der Atmosphäre.