Interview mit Alain Berset – «Am Schluss glaubte ich, das Volk werde den Bundesrat absetzen» Zwei Jahre Pandemie, zwei Jahre Gesundheitsminister Alain Berset. Was war gut, was war schlecht? Berset zieht Bilanz und sieht das Ende der Krise (dieses Mal ganz sicher). Philipp Loser Markus Häfliger

Ist das jetzt das Ende? Tatsächlich? Bundesrat Alain Berset im Bilanzinterview zur Corona-Pandemie. Foto: Adrian Moser

Herr Berset, können Sie noch zählen, wie oft Sie das Ende der Pandemie verkündet haben? Haben Sie mitgezählt?

Viermal, fünfmal, würden wir sagen. Höchstens dreimal. Aber geträumt habe ich oft davon.

Und wie war das geträumte Ende? Pandemien enden, wenn man loslässt. So war es in der Geschichte immer. Pandemien enden, wenn man begreift: Das Virus verschwindet nicht, aber wir haben es mehr oder weniger unter Kontrolle. Wir können mit dem Virus leben.

Haben Sie denn losgelassen? Noch nicht ganz. Aber ich spüre es. Das war interessant während der Pandemie: Ich habe die Anspannung nicht nur psychisch gespürt, sondern auch körperlich. Ich habe sehr direkt auf die verschiedenen Phasen reagiert, wenn die Zahlen hochgingen, beispielsweise.

Hatten Sie dann Kopfweh? Nein. Es war ein allgemeiner Druck. Und der verschwand in besseren Phasen.

Dann geht es Ihnen jetzt gut? Ja, es geht mir besser. Es erinnert mich an die Phase vor einem Jahr, an den letzten Sommer. Doch dieses Mal hat es eine neue Qualität.

Eine neue Virusvariante könnte jederzeit wieder auftauchen. Ja. Mit einem immunevasiven Virus wäre das dann eine neue Pandemie. Und ich hoffe und glaube, dass das nicht mehr passieren wird. Wir haben eine so hohe Immunität in der Bevölkerung wie noch nie während der vergangenen zwei Jahre. Vor einem Jahr waren wir bei etwa 30 Prozent Immunität, heute sind wir in sämtlichen Altersgruppen viel höher. Im Januar habe ich den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach getroffen und ihm erzählt, dass sich in der Schweiz pro Woche circa zehn Prozent der Menschen anstecken. Er war sehr erstaunt. Nach dieser Annahme sind jetzt sehr viele immunisiert.

Dass die Massnahmen fallen sollen, liessen Sie – eher unüblich – an einem Auftritt im Aargau durchsickern. War es Ihnen wichtig, dass Sie als Gesundheitsminister das Ende der Pandemie selber verkünden? Es ist nicht unüblich, dass ein Departement über Dinge berichtet, die in der eigenen Verantwortung liegen. Im Aargau wurden viele Fragen aufgeworfen, die wir im Bundesrat schon diskutiert hatten. Die Richtung, in die es gehen sollte, war bereits ersichtlich, und darum habe ich mich dort dazu geäussert. Übrigens war ich am Anfang dagegen, dass wir so oft kommunizieren, und musste davon überzeugt werden. Heute stehen wir bei über hundert Corona-Pressekonferenzen, an denen ich teilgenommen habe. Es gab allein auf Bundesebene sicher gleich viele weitere. Und ich muss sagen: Es war richtig, das so zu machen.

«Ich denke nicht, dass der Staat alles regeln kann oder muss»: Bundesrat Alain Berset. Foto: Adrian Moser

Bei der offiziellen Verkündung des neuen Corona-Regimes war Bundespräsident Ignazio Cassis Corona-positiv, wie sich später herausstellte. Ziemlich ironisch. Wir sind eine der einzigen Regierungen weltweit, die so lange ohne positiven Test waren. Das schliesst natürlich nicht aus, dass sich nicht Weitere von uns angesteckt haben. Aber wenn man bedenkt, dass wir seit Beginn der Pandemie schon 2,7 Millionen entdeckte Covid-Fälle in der Schweiz hatten, wäre es ein Wunder, wenn nicht auch mindestens ein Bundesrat darunter wäre. Dass der Bundespräsident just an diesem Tag, ohne Symptome zu haben, positiv getestet wurde, das war Zufall.

Hatten Sie während der vergangenen zwei Jahre eigentlich Masken an während der Bundesratssitzungen? Es gab Sitzungen mit, es gab Sitzungen ohne Maske. Wir haben uns an die Regeln gehalten. Wir haben die Pulte im Bundesratszimmer etwas weiter auseinander gestellt, es hatte noch ein bisschen Platz. Und: Wir machen etwas mehr Pausen und lüfteten öfters. Das bleibt wahrscheinlich über die Pandemie hinaus bestehen.

Für die Mehrheit ist die Pandemie vorüber. Ab sofort schaut jeder für sich selber, dass er gesund bleibt. Ist das fair? Wir haben während zweier Jahre sehr viel gemacht, um die Bevölkerung zu schützen. Es war eine ständige Suche nach dem Optimum zwischen Schutz und gesellschaftlicher Einschränkung. Wir sind uns bewusst, dass nun die Situation für chronisch Kranke schwieriger wird. Mehr oder weniger so, wie vorher mit den anderen Viren.

Der Bundesrat mutet den Gesunden nicht einmal mehr das kleine Opfer zu, in der Migros zum Schutz der Schwachen noch eine Weile lang eine Maske zu tragen – wenigstens solange Omikron noch wütet. Warum? Wir sind liberal im Bundesrat. Ich denke nicht, dass der Staat alles regeln kann oder muss. Gerade was die Maskenfrage angeht, können Firmen selber entscheiden, ob man bei ihnen noch Masken tragen muss oder nicht. Wir haben unsere Massnahmen immer auf ein Minimum beschränkt – was auch etwas darüber aussagt, welche Vorstellung von der Rolle des Staates im Bundesrat vorherrscht.

«Es ist interessant, wie während der Krise unpolitische Dinge plötzlich politisch instrumentalisiert wurden.» Foto: Adrian Moser

Macht es Ihnen Sorgen, dass wir so wenig über Long Covid wissen? Ja, aber damit sind wir nicht allein. Long Covid wird in vielen Ländern erforscht, auch wir tragen unseren Teil dazu bei.

Die Massnahmen sind jetzt gut eine Woche weg – und schon wird man schräg angeschaut, wenn man eine Maske im Laden trägt. Finden Sie?

Ja. Also ich trage die Maske noch. Ich glaube, dass etwas bleiben wird von den beiden Jahren mit der Maske. Zuvor haben manche noch gelacht über die Asiaten am Flughafen, die mit Maske unterwegs waren. Wenn ich vor zehn Jahren eine Grippe hatte, musste ich halb tot sein, um nicht an eine Sitzung zu gehen. Corona hat uns viel über Infektionen gelernt, darüber, was es heisst, symptomatisch zu sein, wie wir uns und andere schützen. Ich bin überzeugt, dass unsere Bevölkerung und auch die Arbeitgebenden jetzt mehr Verständnis haben für die Herausforderungen für besonders vulnerable Personen.

«Alles, was der Bundesrat in den vergangenen zwei Jahren gemacht hat, war der Maximierung der Freiheit untergeordnet.»

Trotzdem bleibt das Gefühl, dass die Maske nun wieder vermehrt politisch getragen wird. Es ist keine riskante Wette, wenn man voraussagt, dass in der Frühlingssession links mehr Masken zu sehen sein werden als rechts. Gut möglich. Lustig, dass es am Anfang der Pandemie genau umgekehrt war.

Warum ist die Maske heute links? Das ist sie nicht. Aber es ist schon interessant, wie während der Krise unpolitische Dinge plötzlich politisch instrumentalisiert wurden. Das passierte schon entlang einer Richtschnur, und die hiess: Stellt man das Kollektiv über das Individuum oder umgekehrt? Insofern kann man präventive Massnahmen, zu denen Masken gehören, schon eher mit einer gemeinwohlorientierten Haltung verbinden, was eigentlich nicht an eine Partei gebunden ist.

Es geht ja immer auch darum, wer welche Begriffe für sich reklamiert. Das sieht man schön beim Wort Freiheit, das nicht erst seit der Pandemie von rechts besetzt ist. Freiheit war auch für mich schon immer ein zentraler politischer Begriff. Alles, was der Bundesrat in den vergangenen zwei Jahren gemacht hat, war der Maximierung der Freiheit untergeordnet. Der Freiheit, sich zu bewegen, zu reisen, sich impfen lassen zu dürfen. Wenn man sich darauf einigt, dass es eine Pandemie gab und dass die Schweiz in einer schlimmen Krise steckte, dann muss man anerkennen, dass der Bundesrat alles für die Freiheit seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger unternahm, ohne deren Schutz zu vernachlässigen. Wenn man diese beiden Fakten nicht akzeptiert, dann können wir auch nicht über Freiheit reden.

Der Hauptvorwurf Ihrer Gegner lautete aber genau so: Berset und der Bundesrat nehmen uns die Freiheit weg. Nur weil man einen Vorwurf möglichst oft wiederholt, wird er deswegen nicht wahrer. Ich bin nun seit rund zwanzig Jahren in der Politik und lese immer wieder mal die Verfassung durch, von vorne bis hinten.

Ernsthaft? Inklusive der angehängten Übergangsbestimmungen? Die vielleicht nicht. Der Rest lohnt sich aber sehr. Ich kann Ihnen sagen: Alles, was der Bundesrat beschlossen hat, geschah im Rahmen der Bundesverfassung und der geltenden Gesetze.

Dann sind Sie auch ein Freund der Verfassung? Der Begriff ist etwas aufgeladen. Aber ja: Ich mag die Verfassung, ich mag die Freiheit.

Was haben Sie während der Pandemie über unser Land gelernt? Dass die direkte Demokratie auch während intensiver und sehr lebendiger Debatten funktioniert. Dass die Leute einschränkende Regeln befolgen, wenn sie deren Sinn erkennen und sie ihnen gut begründet werden. Wir sind oft weniger streng gewesen mit unseren Massnahmen als die Nachbarländer. Aber dafür wurden unsere Massnahmen besser umgesetzt. Das ist eine riesige gemeinsame Parforceleistung von Behörden, Gesundheitsfachleuten, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und vielen mehr.

«Selbst wenn es Unterschiede zwischen Deutschschweiz und Romandie gab – sie sind vernachlässigbar, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie das Verhältnis des Bürgers zum Staat in Deutschland ist.»

Umgekehrt war die Impfquote tiefer als in vielen anderen Ländern. Ja, das stimmt. Zurzeit sind wir bei 70 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das ist zwar nicht schlecht, könnte aber besser sein. Wir haben in der Schweiz schon immer heftig über Impfungen diskutiert. Das sah man beispielsweise 2013 bei der Abstimmung über das Epidemiengesetz, als über ein mögliches Impfobligatorium für bestimmte Berufsgruppen viel heftiger gestritten wurde als über schwerwiegende Eingriffe in die Aufgabenteilung zwischen den Staatsebenen.

Dieser Streit dauert bis heute an. Wir sprechen in der Schweiz oft über Vielfalt. Während einer Krise wird diese Vielfalt tatsächlich sichtbar.

Das ist aber eine negativ geprägte Vielfalt. Nicht unbedingt. Aus Spannung und Reibung kann auch Konstruktives entstehen.

Warum waren diese Spannungen in der Deutschschweiz immer viel stärker zu spüren als in der Romandie? Das hat vielleicht mit dem Staatsverständnis der Romandie zu tun. Am Schluss ist es die Aufgabe des Bundesrats, zwischen allen Landesteilen und Bedürfnissen zu vermitteln. Selbst wenn es Unterschiede zwischen Deutschschweiz und Romandie gab – sie sind vernachlässigbar, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie das Verhältnis des Bürgers zum Staat in Deutschland ist. Eine gewaltige Differenz zu uns.

Derzeit werden insgesamt 12 Untersuchungsberichte von verschiedenen Stellen zur offiziellen Corona-Politik erarbeitet. Zielführend und koordiniert scheint das nicht. Das kommt schon noch. Ich selber bin nicht verantwortlich für die Aufarbeitung, und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass sie geschieht und dass wir nicht einfach zur Normalität zurückkehren und alles verdrängen, was war.

Die nächste Krise wird eine andere sein. Der Krieg in der Ukraine, wie wir ihn gerade erleben. Oder ein Strom-Blackout, ein Erdbeben, ein Terroranschlag. So ist es.

Was muss strukturell ändern, damit die Schweiz bei der nächsten Krise nicht erneut bei null anfängt? Schon vor der Krise war ich überzeugt, dass man auch in einer Krise mit den normalen Strukturen arbeiten muss. Und ich bin es jetzt noch mehr. Volk und Parlament wählen Vertreterinnen und Vertreter, damit sie mit der nötigen demokratischen Legitimation Verantwortung übernehmen und entscheiden.

«Ich hätte wahrscheinlich viel früher darauf achten müssen, mich selber besser zu schützen.»

Militärexperten verlangen, einen Krisenstab für alle Fälle zu schaffen. Zwei Berner Politologen schlagen ein neues, gemeinsames Führungsgremium von Bund und Kantonen vor. Pardon, aber solche Vorschläge tönen nach Leuten, die noch nie etwas anderes als ein Büro gesehen haben. Sie müssen sich vorstellen: Wir, die Leute vom BAG und aus meinem Stab, sassen oft an genau diesem Tisch, um Entscheide des Bundesrats vorzubereiten und Verordnungen zu schreiben. Das musste sehr rasch erfolgen. Ich hatte die Verantwortung, dem Bundesrat Anträge zu unterbreiten, und konnte auf das nötige Fachwissen für eine epidemiologische Krise zählen. Stellen Sie sich vor, es gäbe stattdessen ein neues Gremium mit unterschiedlichsten Vertretern, die Entscheide fällen oder vorbereiten. Welche zwei Personen beispielsweise sollen alle 26 Kantone vertreten können? Auf welcher Basis sollen sie entscheiden? Und was geschieht bei Differenzen?

All das würde ein professioneller Krisenstab immer wieder üben. Aber am Ende können sie die Verantwortung nicht übernehmen – weder vor dem Parlament noch vor dem Volk. Entscheidungsträger und Verantwortungsträger müssen ganz nah beieinander sein. Zentral ist, dass die Verantwortungsträger rasch auf das nötige Fachwissen zählen können, und natürlich muss die Organisation laufend optimiert werden. Egal, wie oft ein Krisenstab in der Theorie übt: Die Krise, mit der wir jetzt zwei Jahre konfrontiert waren, hat noch kein Krisenstäbler je erlebt.

Im Rückblick: Was ist Ihre grösste Genugtuung? Dass wir alle, die ganze Schweiz, das gemeinsam geschafft hat. Es war eine ausserordentlich schwierige Zeit. Fast alles, was wir erlebt haben, war völlig neu. Und trotzdem haben wir es geschafft. Gemeinsam. Genugtuung habe ich auch darüber, dass wir sehr viel sehr gut gemacht haben.

«Wir können auf unseren Schweizer Weg mit den ziemlich liberalen Massnahmen stolz sein.»

Zum Beispiel? Zum Beispiel die Impfstoffe. Wir haben mit dem BAG schon ab März 2020, kurz nach Beginn der Krise, über Impfungen gesprochen. Wer sonst hat damals schon an Impfungen gedacht? Wir identifizierten auf der ganzen Welt rund 120 einigermassen seriöse Projekte für die Entwicklung eines Impfstoffes. Wir mussten uns entscheiden, auf welche wir setzen. Und wir wählten jene zwei Projekte, die sich später als die beiden absolut besten herausstellten.

Moderna und Pfizer/Biontech. Die zwei besten Impfstoffprojekte von 120. Zugegeben, es war vielleicht auch ein bisschen Glück dabei. Aber das ist schon ein Riesending. Auch auf die Entwicklung des Zertifikats gemeinsam mit dem BIT, das uns half, unsere Freiheiten zu schützen, können wir stolz sein. Und auch auf unseren Schweizer Weg mit den ziemlich liberalen Massnahmen.

Was war der grösste Fehler, persönlich gesehen? Ha! Interessante Frage. (überlegt lange) Ich hätte wahrscheinlich viel früher darauf achten müssen, mich selber besser zu schützen.

Vor dem Virus? Vor dem Druck. Die Krise hat zwei Jahre gedauert. Im ersten Schock überlegt man sich nicht, wie lange das dauern könnte. Alle gaben einfach Vollgas: ich, mein Stab, die Mitarbeitenden im BAG. Dann kommt die zweite Welle, die dritte, die vierte. Und der Druck bleibt einfach konstant brutal hoch. Dann merkte ich plötzlich, etwa ein Jahr nach Beginn, dass das nicht mehr lange so weitergehen kann, ohne dass ich selber Schaden nehme oder ausfalle. Ziemlich viele Verantwortungsträger sind während der Pandemie ausgefallen. Am 10. Februar nahm ich in Grenoble am Treffen der EU-Gesundheitsminister teil. Von den 27 EU-Ministern waren nur wenige während der ganzen Pandemie im Amt.

Was haben Sie gemacht, als Sie an die Grenze kamen? Es war gleichzeitig in einem Moment, in dem die Kritik immer vernichtender wurde, auch persönlich. Da habe ich bewusst versucht, weiter meine Arbeit zu machen und die Kritik einfach auszublenden.

Wie? Haben Sie das Internet abgeschaltet? Für Social Media hatte ich ohnehin keine Zeit mehr. Das erspart man sich in solchen Momenten auch gerne.

Wie hat die Pandemie Sie verändert? Wenn so etwas anfängt, weiss man nicht, wohin die Reise geht. Nur ein Beispiel: Schon bald nach Beginn kam plötzlich die Warnung, wonach die Versorgung des Landes mit Lebensmitteln kritisch werden könnte. Da schluckt man als Verantwortlicher zuerst einmal leer, auch wenn sich diese Warnung dann zum Glück nicht bewahrheitet hat. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich habe schon vorher zeitweise sehr viel gearbeitet, aber in der Pandemie erreichte das eine ganz andere Dimension. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel arbeiten könnte. Ich war schon vor der Pandemie ziemlich fokussiert, aber jetzt bin ich noch viel fokussierter.

Alain Berset und die Ukraine Infos einblenden Der Gesundheitsminister hat im Rahmen des Bilanzinterviews auch Stellung zum Krieg in der Ukraine bezogen: «Ich bin erschüttert. Meine Gedanken sind bei der ukrainischen Bevölkerung. Wir erleben in Europa eine der schlimmsten Situationen seit Jahrzehnten. Einen grossen militärischen Angriff auf ein demokratisches Land in Europa. Die Menschen in der Ukraine leben in unglaublicher Unsicherheit und Angst, sind an Leib und Leben bedroht, müssen flüchten. Die Folgen für die Sicherheit in Europa und in der Welt sind ungewiss. Wir wissen nicht, was passieren wird. Aber die Welt ist nicht mehr die gleiche. Wir sollten uns unmittelbar solidarisch mit Europa für den Schutz und die Unterstützung der Flüchtlinge engagieren. Und alle internationalen Bestrebungen unterstützen, auch in Sachen Sanktionen, um die Waffengewalt sofort zu stoppen und den Dialog wieder aufzunehmen. Die Schweiz nimmt ihre traditionelle und glaubwürdige Rolle als Vermittlerin wahr und hält ihre Kanäle offen für Länder, die keine diplomatischen Beziehungen mehr unterhalten.»

Sie und Ihre Familie müssen heute von der Polizei geschützt werden. Ist die Zeit der politischen Unschuld in der Schweiz definitiv vorbei? Ich glaube, dass es wieder besser wird. Ich hoffe es sehr. Aber vielleicht sind wir auch einfach realistischer geworden. Wenn wir ehrlich sind, gab es auch vorher immer wieder Bedrohungssituationen für Bundesratsmitglieder. Aber wir müssen auch sehen: Diese Leute, die Drohungen ausstossen, sind eine extrem, extrem, wirklich extrem kleine Minderheit.

In Umfragen ist das Vertrauen in den Bundesrat zwar konstant geblieben. Doch das Vertrauen in seine einzelnen Entscheidungen sinkt. Wie kommen Sie darauf?

Behördenvorlagen hatten es in den letzten zwei Jahren an der Urne schwerer… Am 13. Februar kamen vier Vorlagen zur Abstimmung. Nur bei einer davon, jener zur Tierversuchsinitiative, ist das Parlament dem Vorschlag des Bundesrats gefolgt. In allen anderen drei – Stempelsteuer, Medienpaket und Tabakinitiative – hat das Parlament trotz allen Warnungen des Bundesrats ziemlich viel geändert. Und diese drei Vorlagen wurden verloren. Das ist kein Vorwurf an das Parlament. Aber man kann aus den drei abgelehnten Vorlagen nicht ableiten, dass das Vertrauen in den Bundesrat gelitten hätte.

«Es braucht jetzt viel Wohlwollen von uns allen.»

Wir wollten die Frage eigentlich anders stellen: Sind die Menschen generell autoritätskritischer geworden? Ich erinnere an das zweite Covid-Referendum. Die Abstimmungskampagne im Vorfeld war so heftig und so laut, dass ich am Ende selber glaubte, das Volk werde den Bundesrat absetzen. Das Resultat war dann völlig anders: Mit der vierthöchsten Stimmbeteiligung seit Einführung des Frauenstimmrechts sagte eine sehr klare Mehrheit Ja. Ich glaube, Ihr Eindruck hat mit etwas anderem zu tun.

Nämlich? Die Abstimmungsdebatten laufen heute ganz anders als früher. Heute kann in den sozialen Medien jede und jeder zum Publizisten werden. Das verändert die Debatten fundamental. Kritik und Widerstand, den es wohl schon vorher gab, wird so einfach viel sichtbarer. Aber Sie würden staunen, wenn Sie die andere Seite sehen würden.

Die andere Seite? Die vielen, vielen Briefe von Bürgerinnen und Bürgern, die ich hier erhalte. Seit zwei Jahren ist es eine Riesenanzahl, im Moment kommen wieder besonders viele. Ich kann nur einen kleinen Bruchteil davon lesen, wir antworten, wo es geht.

«Wir alle müssen uns fragen, wie wir uns wieder versöhnen können.»

Was steht darin? Die grosse Mehrheit der Leute sind zufrieden und schreiben: «Es gibt viel Kritik an Ihnen. Aber glauben Sie dieser Kritik nicht. Wir anderen, die die Kritik nicht teilen, sind viel zahlreicher.» Es gab ja immer wieder politische Exponenten, die die Sorge vor einer Spaltung der Gesellschaft äusserten. Ich glaube nicht daran.

Nicht? Die Gesellschaft wurde durch die Pandemie nicht gespalten. Die Krise brachte nur Differenzen zutage, die vorher weniger sichtbar da waren. Aber richtig ist, dass wir alle uns fragen müssen, wie wir uns wieder versöhnen können. Wie es Bundespräsident Cassis sagte: Es braucht jetzt viel Wohlwollen von uns allen.

Sie haben die grösste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gemanagt. Wollen Sie jetzt tatsächlich wieder ins politische Klein-Klein von AHV-Reformen und Arzttarifrevisionen hinabsteigen? In den letzten zwei Jahren musste ich mich so stark auf die Pandemie konzentrieren, dass ich mehrere wichtige Bundesämter und Dossiers viel weniger eng begleiten konnte. Jetzt bekommen diese anderen Themen wieder mehr Gewicht. Und das ist kein Klein-Klein. Es geht um Gesundheit und soziale Sicherheit. Sie können in meinem Innendepartement hinschauen, wo Sie wollen: Praktisch alle Themen sind gewichtig und interessant, betreffen die Bevölkerung ganz direkt.

Sie wurden in der Pandemie mit General Guisan verglichen. Sie sind in Umfragen der populärste Bundesrat. Sogar die NZZ, sonst oft uneinig mit Ihnen, preist Sie in einem hagiografischen Artikel für Ihre «Parforceleistung». Wenn wir Ihre Berater wären, müssten wir Ihnen raten: Das war der Höhepunkt Ihrer Bundesratskarriere. Jetzt ist der perfekte Moment für den Rücktritt. Und was ist die Frage?

Es ist eine Feststellung. Ich nehme sie zur Kenntnis. (lacht)

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

