Die 36-Jährige wohnt mit ihrer Familie in Zürich. Seit 2021 ist sie Mitinhaberin und Mitgründerin des Restaurants Venus in Oerlikon. Nicole Giger war auch aktiv am Umbau, der Restauration und der Renovation des Lokals beteiligt. Zudem ist sie Co-Leiterin von «Food Zurich», dem grössten Foodfestival der Schweiz – dieses Jahr findet es vom 7. bis zum 17. September statt.

Seit 2014 betreibt Nicole Giger den Blog «Mags Frisch» – eine Kombination aus «ich mags frisch» und dem Schriftsteller Max Frisch. Der Blog verbindet Kulinarik mit Literatur. Beim Schweizer Sachbuchverlag AT-Verlag veröffentlichte Giger das Kochbuch «Ferrante, Frisch und Fenchelkraut», in dem sie sich durch die Weltliteratur kocht. Das Buch gewann unter anderem den World Cookbook Award 2020. (ric)