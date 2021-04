Zürcher Krimi – Am Sechseläuten kommt es zum Showdown Sunil Mann schaut in seinem neuen Kriminalroman in die Corona-Zukunft. Der akribische Rechercheur verhaut sich aber in einem Detail. Stefan Busz

Sunil Mann hat eigentlich ein gutes Auge für die Besonderheiten von Zürich. Foto: Eke Miedamer/pd

Bumm! soll es machen, ein ganz heftiges Bumm! So tönt der Böögg, wenn er explodiert. Dieses Jahr explodiert natürlich nichts auf dem Sechseläutenplatz. Die Bööggverbrennung findet im Kanton Uri statt. In Zürich bleibt immerhin das Bumm! Und zwar im neuen Roman «Das Gebot» von Sunil Mann. Am Montag, 19. April. Mit dem Böögg soll auch noch die halbe Stadt in die Luft fliegen.

Und das geht so: Ein junger Mann, ein IS-Rückkehrer, plant für diesen Tag ein Attentat. Aber wie will er das Sechseläuten sprengen, wenn es gar nicht stattfindet?

Krimis sind keine Kalender