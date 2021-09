Flucht nach Europa – Am Strand der Hoffnungslosen Von Westafrika auf die Kanaren verläuft eine der gefährlichsten Migrationsrouten. Aber wer ankommt, hat kaum Chancen auf Asyl. Von einem, der trotzdem nur auf den richtigen Moment wartet. Karin Janker

Wer die Überfahrt geschafft hat, auf den wartet eine unsichere Zukunft: Migranten in einem Flüchtlingslager auf der kanarischen Insel Fuerteventura. Foto: EPA

Seine Ankunft in Dakhla war, als würde er ein anderes Land betreten, erzählt A. Als öffnete sich die Tür zu einem anderen Leben. A. kam vor fast einem Jahr hier in der Westsahara an, er spürte damals vor allem eines: grosse Erleichterung. Er und sein Freund H. hatten es geschafft, zumindest bis hierher. Die beiden jungen Marokkaner waren zusammen zur Schule gegangen, nun wollten sie gemeinsam nach Europa. Das klingt so leicht. In Wirklichkeit ist es ein Glücksspiel: Nach Schätzungen der UNO stirbt jeder 16. Migrant bei dem Versuch, von Westafrika aus den Atlantik in Richtung Kanaren zu überqueren. Auch A. und H. haben von Menschen gehört, die für immer verschwunden sind. Riskieren wollten sie es trotzdem.