Kolumne von Julia Weber – Am Telefon mit Frau Keller-Sutter Mit einer Dame am Kiosk unterhält sich unsere Kolumnistin diese Woche über die Situation in Moria. Meinung Julia Weber

Sie habe gestern Frau Keller-Sutter angerufen, sagt die Dame am Kiosk. Sie legt das Los auf die Ablage und wünscht dem Herren mit Jeansweste viel Glück. 4000 Franken pro Monat, dann hätte man ausgesorgt, sagt sie mit einer Stimme, die aus einer Höhle zu kommen scheint.

Dann wärs im Sommer mal Hawaii und nicht Toast Hawaii am Türlersee, sagt sie und lacht ein Lachen, bei dem Felsbrocken vom Fels abfallen. Der Mann in seiner Weste nickt, und die Haare an seiner Gesichtsseite nicken mit. Sie habe Frau Keller-Sutter angerufen, sagt die Frau und habe ihr gesagt, dass das so nicht gehe, das könne sie nicht bringen, sie habe eine Verantwortung, und die Menschen in Moria brauchten unsere Hilfe.