«Waterworks»-Premiere von Meg Stuart – Am Theater Spektakel geht die Kunst baden Es ist das Ereignis der Festivalsaison. Die grosse amerikanische Choreografin zeigt mit einem jungen Zürcher Kollektiv einen Tanz im Wasser. Das Publikum schaut auf dem See zu. Stefan Busz , Tom Egli (Fotos)

Bewegung im See: Mit «Waterworks» erkundet Meg Stuart das Wesen des Wassers. Foto: Thomas Egli

Am Tag wird gebadet, in der Nacht auf den See geschaut. Die Saffa-Insel vor der Landiwiese hat ein Doppelgesicht. So war das immer während des Zürcher Theater Spektakel. Es gab die Zone für die Badelustigen. Und die Seebühne. Zuerst kam das Vergnügen, dann die Kunst.