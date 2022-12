Public Viewings in Winterthur – Am TV sah es gut aus, aber der Schein trog Das Schweizer Fernsehen zeigte während der Fussball-WM gern stimmungsvolle Bilder von Fans aus Winterthur. Aber beide grossen Public Viewings dort machten Verluste. Jonas Keller

Während der Schweizer Spiele war die Winti-Arena voll. Doch ansonsten blieben viele Plätze leer. Foto: Marc Dahinden

Die gute Nachricht vorab: Noch nie hatten die Winterthurer Public Viewings eine so grosse Reichweite wie während der WM in Katar. Immer wieder waren Stimmungsbilder aus der Winti-Arena bei SRF zu sehen, vor dem Achtelfinal gegen Portugal war ein Reporter des Schweizer Fernsehens in der Reithalle unterwegs. Die Organisatoren des zweiten grossen Public Viewing, des Fussballdepots beim Deutweg, waren schon vor Beginn der WM im Fernsehen und Radio gefragte Gäste zum Thema WM-Boykott.