Neue Zürcher Zahlen – Am Wochenende wurden 1066 Personen positiv getestet Gemäss Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli waren am Sonntag 71 Personen in Spitalbehandlung. Das sind neun mehr als am Freitag. Liliane Minor

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hat die neusten Zürcher Zahlen der Infizierten bekanntgegeben. Archivfoto: Dominique Meienberg

Am Wochenende hat sich die Zahl der Corona-Ansteckungen leicht entspannt: Am Samstag wurden 540 Personen positiv getestet, am Sonntag 526. Das sagte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) am Montag im Kantonsrat. Zum Vergleich: Am Freitag gab es 715 positive Tests, am Donnerstag 342 (lesen Sie hier mehr dazu).

Gestiegen ist die Zahl der Kranken in Spitalpflege: Am Sonntag waren 71 Personen im Spital, neun mehr als am Freitag. Sechs Personen werden beatmet. Eine Person starb am Samstag.

«Die Zahlen werden nochmals deutlich steigen» Natalie Rickli

Rickli geht aber einstweilen nicht von einer dauerhaften Entspannung aus. Sie warnte im Rat: «Die Zahlen werden nochmals deutlich steigen.» Das müsse sich ändern, weshalb der Kanton das Contact Tracing und die Testmöglichkeiten ausbauen wolle.