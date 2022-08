Trend bei den Mietpreisen – Am Zürichsee wohnt man heute günstiger als vor sechs Jahren Mietwohnungen am Zürichsee werden seit langem nur noch teurer, könnte man meinen. Eine Auswertung zeigt aber: Während der letzten Jahre sind die Preise gesunken. Raphael Meier

In Zollikon waren die Mietpreise für eine 3- bis 3½-Zimmer-Altbauwohnung vor sechs Jahren noch über 5 Prozent höher. Foto: Michael Trost

Ein Trend bahnt sich an: Die durchschnittlichen Wohnungsmieten in der Deutschschweiz werden erstmals seit Jahren wieder teurer, wie diese Zeitung kürzlich berichtet hat. Doch wie präsentierte sich die Lage im Lauf der letzten Jahre am Zürichsee? Eine Auswertung des Immobilienberatungs- und Forschungsunternehmens Fahrländer Partner Raumentwicklung gibt darüber Aufschluss – und zeigt Überraschendes: Die Preise sind seit Herbst 2016 tendenziell gesunken.