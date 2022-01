Corona-Jahr 2021 – Amag mit dem Resultat zufrieden Die Amag-Gruppe schloss 2021 mit einem konsolidierten Umsatz von 4,3 Milliarden Franken ab.

Helmut Ruhl, CEO der A mag Group AG , ist mit dem Resultat 2021 zufrieden. Foto: Amag

Die Amag-Gruppe konnte 2021 mit ihren Marken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat/Cupra und VW Nutzfahrzeuge den Marktanteil in einem weiter schwachen Gesamtmarkt auf 31,2 Prozent steigern und die Führungsposition bei rein elektrischen Fahrzeugen mit fast 10’000 verkauften rein elektrischen Fahrzeugen der Amag-Marken übernehmen. «Ich durfte die Führung der Amag in einer herausfordernden Zeit übernehmen und bin entsprechend stolz, dass wir 2021 sehr gut gearbeitet haben», so Helmut Ruhl, CEO der Amag Group AG. In den kommenden Jahren will die Amag vor allem in Nachhaltigkeit und Digitalisierung investieren und das Produkte- und Dienstleistungsangebot rund um die Elektromobilität erweitern.

«Omni-Channel ist das Stichwort»

«Unsere Kundinnen und Kunden nutzen natürlich digitale Medien», so Ruhl am Freitag bei der Jahres-PK. «Aber sie kommen weiterhin in die Garage – Omni-Channel ist also das Stichwort. Wir wollen für die Kundinnen und Kunden die Interaktion mit uns so einfach und individuell wie möglich gestalten.» So hat die Amag-eigene Garagengruppe im letzten Jahr sowohl weiter in die Digitalisierung als auch in die eigenen Standorte investiert.

Im August hat sich die Amag-Gruppe verpflichtet, bis 2025 als Unternehmen klimaneutral zu arbeiten. Zudem hat sie die Ambition, bis 2040 einen klimaneutralen Fussabdruck gemäss netto null zu erreichen. Von den geplanten Fotovoltaikanlagen (FV) konnten die Standorte Wettswil, Basel und Winterthur bereits in Betrieb genommen werden. Das neu geschaffene Group Sustainability Board hat zudem den Ausbauplan bis 2025 beschleunigt – über 65’000 m² FV-Anlagen sollen bis zur Mitte des Jahrzehnts gebaut werden, 30 Prozent mehr als im vergangenen Sommer kommuniziert. Zudem wird die Amag 2022 ihre Beziehungen zu Climeworks ausbauen und eine langfristige Partnerschaft eingehen. (red)

