Nachwuchshoffnung aus Winterthur – Amélie Galladé will in die Fussstapfen ihrer Mutter treten

Nachwuchshoffnung aus Winterthur – Amélie Galladé erwägt Nationalratskandidatur Die 16-jährige Tochter von Alt-Nationalrätin Chantal Galladé will hoch hinaus – und offenbar in zwei Jahren in die Fussstapfen ihrer Mutter treten. Thomas Münzel

Amélie Galladé hat sich am letzten Samstag nur als Co-Präsidentin des Jugendparlaments Winterthur verabschiedet, nicht aber von ihren politischen Ambitionen. Foto: Madeleine Schoder

Sie ist quasi familiär vorbelastet: Amélie Galladé, die 16-jährige Tochter von Alt-Nationalrätin Chantal Galladé. Die junge Frau scheint ebenfalls das Politik-Gen in sich zu tragen. Diesen Gedanken hegte man schnell einmal, als man ihr am vergangenen Samstag anlässlich der 1. Session des Jugendparlamentes Winterthur zuhörte. Sie wirkt eloquent, auftrittsstark, zielstrebig, charismatisch.

Aber sie denkt nicht nur an sich. «Ich trete als Co-Präsidentin des Jugendparlaments Winterthur zurück, weil ich auch anderen Jugendlichen die Chance geben möchte, in die Politik einzusteigen», sagte die 16-Jährige am letzten Wochenende. Damit verabschiedete sie sich zwar von einem Amt, nicht aber von ihren politischen Ambitionen. Im Gegenteil. Wie sie nun gegenüber «Nau.ch» bekannt gibt, reizt sie offenbar gar das Bundeshaus.